Milena Zárate revela que su expareja le instaló un GPS en la camioneta: "No lo denuncié por su hija"

Milena Zárate confiesa que su ex la espiaba con GPS

La colombiana Milena Zárate dejó al público en shock tras contar un episodio de terror que vivió con una expareja. La artista reveló que el hombre no solo la manipulaba con amenazas, sino que incluso llegó a instalarle un GPS en su camioneta para vigilarla.

Una relación marcada por el miedo. En su participación en "El Valor de la Verdad", Milena recordó que estuvo casi tres años con este hombre y que, en ese tiempo, la violencia psicológica fue creciendo.

"Tuvimos una relación casi de 3 años con él y él andaba... él tiene permiso para usar armas. Y empezó a pasar ciertas situaciones después de ese tiempo que era como que peleábamos y entonces me decía: 'Me voy a matar. Si tú me dejas, yo me mato'", relató.

La colombiana contó que vivía con un miedo constante, ya que su pareja de ese entonces portaba un arma. Incluso cuando salían, confesó que sentía el temor de que pudiera hacerle daño en cualquier momento.

"Yo miraba el retrovisor y yo decía: '¿A qué hora es este man me va a pegar un tiro?' Y era que yo andaba con esa zozobra de que él en cualquier momento me iba a pegar un pepazo", señaló.

El descubrimiento del GPS. Lo peor vino después de terminar la relación. Milena contó que, al salir con un chico nuevo, su expareja apareció de repente y causó destrozos. Fue ahí cuando entendió que la estaba siguiendo.

"Efectivamente este loco le había puesto un GPS al timón de mi camioneta y por eso sabía dónde estaba yo, por eso sabía que yo me había estacionado ahí y por eso me estaba esperando", reveló con indignación.

El motivo por el que no lo denunció

Pese a la gravedad de lo ocurrido, Milena explicó por qué no acudió a las autoridades. La artista lamentó no haber recibido siquiera un resarcimiento por los daños al vehículo de su saliente.

"¿Y sabes por qué no lo denuncié? De verdad, por su hija. Porque él tiene una niña de la edad de mi hija y eran muy amigas, y la verdad me dio pena por ella. Por eso no lo denuncié, porque eso era para denuncia, para todo", reveló. "Ni siquiera respondió por todos los daños que ocasionó a la camioneta. Fue horrible, un episodio bien feo", contó.

Una lección de vida. Con la valentía que la caracteriza, Milena reflexionó sobre lo que vivió. La cantante insistió en que la paz es lo más importante en una relación.

"Me di cuenta que definitivamente uno, a pesar de que se da tiempo en conocer a alguien, nunca termina de conocer a una persona", mencionó. "Si tú estás con una persona, es para compartir esa paz, esa alegría, pero si esa persona te roba eso, lo mejor es cortar por lo sano", señaló.

En conclusión, Milena Zárate atravesó una difícil situación y estuvo expuesta a un enorme peligro. Aunque no denunció a su expareja por respeto a la hija de él, dejó un mensaje claro: ninguna mujer debe permitir que la intimiden o la controlen.