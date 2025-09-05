Suheyn Cipriani revela que hacía regalos costosos a sus exnovios: "IPhones, relojes y viajes"

Suheyn Cipriani sorprendió al revelar que cuando está enamorada no tiene límites a la hora de hacer regalos, ya que en el pasado ha obsequiado relojes, celulares de alta gama y hasta viajes a sus exparejas. La exreina de belleza aseguró que le gusta compartir lo que tiene con la persona que ama.

Suheyn hacía regalazos a sus exnovios

La tarde de ayer, la exaspirante al Miss Perú se presentó en el programa Ponte en la cola para participar de una dinámica junto a otras invitadas, como Belén Estévez y Flor Ortola. Suheyn no tardó en contar que ella había dado esos presentes a sus exnovios, dejando asombradas a sus amigas.

"He regalado iPhones, relojes, ropa, viajes. Todo tiene una explicación, para mí es bonito. Yo creo que tu trabajo es importante compartirlo", dijo Suheyn, mientras que Belén le respondió: "Amiga, date cuenta".

En otro momento, aseguró que no solo ella era quien daba regalos costosos, sino que también sus exparejas tenían detalles tiernos con ella, por lo que consideraba que eso era un intercambio de afecto y atención.

"No, para nada. Es una muestra de cariño. ¿A mí me regalaban? Por supuesto, es mutuo", agregó.

Sin embargo, no todo habría sido bueno para Suheyn, ya que confesó que una vez que las relaciones terminaban, sus exparejas se hacían los locos con los regalos que le habían dado y se llevaban todo, incluyendo cosas que no les pertenecían.

"Me hicieron la de Rafael Cardozo: se quedó con todas las joyas que me había regalado. Mi ropa, mis zapatillas que ni siquiera me las regaló él, devuélvemelas, por favor. No me devuelven porque dicen que desapareció", contó entre risas.

La tormentosa relación de Suheyn y César Vega

Suheyn Cipriani contó públicamente la tormenta que vivió al lado del salsero César Vega, padre de su hija recién nacida. La exreina de belleza reveló que fue víctima de constantes agresiones físicas y psicológicas, incluso durante su embarazo. La situación llegó a tal punto que Vega terminó detenido por violencia en Chorrillos.

En entrevistas como "Día D" y su paso por "El valor de la verdad", Suheyn relató amenazas de muerte, insultos y destrozos en su vivienda. Aseguró que soportó demasiado, pero decidió romper el silencio para proteger a su hija y exponer el difícil infierno que atravesó.

De esta manera, Suheyn Cipriani contó que entregó regalos costosos como relojes, celulares, ropa y viajes a sus exparejas. También aseguró que recibió detalles de ellos, pero reveló que algunos se llevaron pertenencias suyas tras las rupturas, incluyendo joyas, ropa y zapatillas.