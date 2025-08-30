"Con la bendición de Dios": César Vega confiesa que sigue en terapia y envía mensaje a Suheyn Cipriani

El cantante de salsa, César Vega, abrió su corazón en televisión y habló sin rodeos sobre su lucha contra el alcohol y la relación con su expareja Suheyn Cipriani. El sonero reconoció que aún está en proceso de rehabilitación, pero asegura que avanza con fe y optimismo.

César Vega asegura que se recupera de su adicción al alcohol

El cantante de salsa César Vega rompió su silencio y habló abiertamente sobre el difícil momento que atraviesa en su vida. El popular "sonerito" reconoció que sigue en terapia para superar su adicción al alcohol y también se refirió a su expareja, la modelo Suheyn Cipriani, quien ya estaría rehaciendo su vida amorosa. En entrevista con "Amor y Fuego", César se mostró tranquilo y agradecido por los avances en su proceso.

"Estoy tranquilo, sigo en terapia, estoy avanzando bien gracias a Dios y viviendo un día a la vez", confesó.

El cantante no esquivó las preguntas sobre la denuncia que interpuso Suheyn en su contra. Aseguró que aún no se llega a un acuerdo legal, pero que está dispuesto a conciliar.

"Todavía no hemos llegado a una conciliación ni nada, pero estamos próximos a entablar un acuerdo y espero que todo salga bien", señaló.

A pesar de la tormenta personal, César aclaró que no ha dejado de lado a su familia. Mencionó que no descuida a sus hijas.

"Sí, veo a mis hijas, así que todo bien por ese lado. Hay que seguir para adelante con la bendición de Dios, me siento tranquilo y en paz", sostuvo el salsero, quien aseguró que sus hijas son su principal motor.

El mensaje para Suheyn Cipriani

Mientras César intenta recuperarse y mantener la calma, su expareja ya estaría escribiendo un nuevo capítulo en su vida sentimental. Suheyn fue vista muy cariñosa con un misterioso hombre en una discoteca, y ella misma confirmó que se está dando una nueva oportunidad.

"Estoy conociendo a alguien, es una linda persona, él no es del medio, estoy feliz y es una buena persona. Después de toda tormenta hay calma, cuando estás en el hoyo sientes que no puedes rehacer tu vida, pero sí se puede", comentó emocionada la reina de belleza.

Al respecto, César se mostró respetuoso por la decisión de Suheyn de rehacer su vida amorosa. El cantante le deseó lo mejor en esta nueva etapa.

"No tengo nada que opinar; al contrario, que le vaya superbién, que Dios la bendiga mucho", expresó con serenidad.

En conclusión, César Vega busca sanar sus heridas con ayuda profesional y fortalecer su vínculo familiar, mientras Suheyn Cipriani opta por rehacer su vida sentimental lejos de las polémicas. Las declaraciones de ambos dejan en claro que, pese a los conflictos pasados, los dos han decidido seguir adelante.