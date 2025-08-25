¡Tremendo 'chape'! Suheyn Cipriani es captada bailando con un misterioso galán en un centro nocturno

Hace unos días, Suheyn Cipriani reveló los duros momentos que ha pasado en su niñez, pero también al lado de César Vega, el padre de su hija. Ahora, la joven parece que quiere retomar su vida amorosa y fue captada con una joven misterioso, quien sería su nuevo saliente.

Suheyn Cipriani en discoteca con joven

Las cámaras del programa de Magaly Medina, compartieron las imágenes donde captaron a la modelo Suheyn Cipriani en la madrugada del pasado viernes en una discoteca de Independencia con un misteriosos joven. Así mismo, se puede observar el acercamiento que ambos tenían entre abrazos y besos que se dieron en el centro nocturno.

Luego, los captaron irse juntos alrededor de las 5:00 a.m. y abordan un auto de alta gama, que no se encuentra al nombre del misterioso joven. Al parecer, la identidad del hombre captada con la exreina de belleza no se ha dado a conocer.

Confirma que están saliendo

Luego, la modelo fue entrevista durante un evento de belleza y le consultaron por el joven misterioso. Suheyn Cipriani reveló que este hombre no sería una persona pública, que no le gusta las cámaras y prefiere mantenerlo en privado, pero confirmó que son salientes.

"Yo estoy saliendo, estoy conociendo a alguien, a una buena persona. A mí me parece lindo, me parece guapo (...) es que no es una persona pública y no quiero exponerlo porque de hecho no le gusta la cámaras, no tiene ni redes sociales, entonces me da pena. Si me pueden volver a ver con él", expresó.

Luego, comenta que no desea exponerlo porque se están conociendo, pero si afirmó sentirse avergonzada por las imágenes y no debió comportarse de esa manera en el centro nocturno con el joven.

"No es que me esté escondiendo porque no es alguien para esconder, sino simplemente trataba de tener mi vida privada. Cuando recién estas conociendo lo último que quieres es que todos se enteren. Me siento avergonzada de esas imágenes, no debí haber estado haciendo esas cosas en aun discoteca, me siento mal, pero ya están las imágenes", dijo.

De esta manera, Suheyn Cipriani estaría cerrando una parte de la difícil vida que vivió al lado de César Vega, para darle una nueva oportunidad en el amor con una nueva persona. Aunque reveló que aún se están conociendo, la modelo mostró actitudes muy cariñosas con esta persona en una discoteca el último fin de semana.