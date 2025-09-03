RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡INESPERADO!

Suheyn Cipriani revela que su mamá le escribió para disculparse: "No quiero tenerla en mi vida"

La ex miss contó que su madre le envió un mensaje pidiéndole perdón por el daño del pasado, pero dejó en claro que no busca reconciliación.

Suheyn Cipriani reveló mensajes de su madre pidiéndole disculpas por sus acciones.
Suheyn Cipriani reveló mensajes de su madre pidiéndole disculpas por sus acciones. (Composición: La Karibeña)
03/09/2025

Suheyn Cipriani volvió a ser tema de conversación luego de revelar un episodio personal que remeció a sus seguidores en redes sociales. La ex Miss Perú contó que, después de sus confesiones en 'El valor de la verdad', su madre decidió escribirle un mensaje para pedirle disculpas por el daño que le causó en el pasado.

Suheyn se pronuncia sobre mensaje de su madre

Durante una transmisión en vivo en TikTok, Suheyn Cipriani reveló que su madre le escribió para disculparse por el daño que le causó en su infancia. Pese a este gesto, la modelo sorprendió al dejar claro que no piensa retomar la relación.

"Mi mamá me escribió y me dijo que ella recién había entendido el daño que me hizo cuando era niña, pero con todo el dolor de mi corazón, porque es mi mamá, ya no la quiero tener más en mi vida", explicó.

Incluso, mostró el intercambio de mensajes que tuvo con su progenitora, donde esta reconoció no haber hecho nada frente a los abusos que ella denunció haber sufrido. El contenido se viralizó rápidamente en redes sociales.

"Espero que me puedas perdonar algún día. Pero la verdad no es que no hice nada, solo no podía, Dios sabe por qué y muchas veces te lo expliqué... Hay muchas cosas que uno guarda por amor, aun luego se vean malas y terroríficas, pero siempre te he amado y lo he demostrado en todo tiempo. Siento triste, siempre hice todo pero no fue suficiente. Una vez más, perdón", escribió la madre de Cipriani.

Suheyn Cipriani defiende a su padre tras declaraciones de su madre: "Siempre ha estado conmigo toda la vida"
@riclatorrez 3.09/6: #SuheynCipriani revela que su madre le pidió perdón pero ella no quiere verla de nuevo . #fyp #parati #riclatorrez #riclatorre #chollywood #farandulaperuana #magalytvlafirme #magalymedina #amoryfuego #destacame #americahoy #lanochehabla #evdlv #elvalordelaverdad #foryou #fy #Viral ♬ sonido original - Ric La Torre

Suheyn responde a las disculpas de César Vega 

No es la primera vez que Suheyn se pronuncia sobre pedidos de perdón. Semanas atrás, el cantante César Vega, padre de su hija, también pidió disculpas públicas por los episodios de violencia que marcaron su relación. Suheyn respondió con un mensaje claro en el que desmintió algunas de sus declaraciones mediante sus redes sociales.

"Muchas de las cosas que pasaron él estaba sobrio, él no estaba ebrio, era su forma de ser. Yo lloraba muchísimo. Obviamente, ahorita tengo una molestia que es normal, cuando una persona te hace mucho daño y tú logras salir de eso, ya no hay como que esa enfermedad, ves las cosas claras y te da como cólera porque dices: ¿Cómo una persona me llegó a humillar tanto y hacer sentir tan mal?", expresó.

Suheyn Cipriani responde a César Vega tras negar haberla agredido: "Que no mienta ante lo evidente"
En conclusión, las revelaciones de Suheyn Cipriani refleja un proceso personal de sanación y firmeza frente a situaciones de violencia. Aunque recibió disculpas tanto de su madre como de César Vega, la modelo decidió marcar distancia y priorizar su bienestar emocional. 

