RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Qué fuerte!

Milena Zárate revela que fue detenida por un grave delito a los 18 años: "El yate tenía doble fondo"

La colombiana Milena Zárate sorprendió en El valor de la verdad al confesar que fue detenida en Cartagena por un caso de tráfico de drogas cuando era joven.

Milen Zárate fue detenida por grave delito en Colombia
Milen Zárate fue detenida por grave delito en Colombia (Composición Karibeña)
01/09/2025

Milena Zárate volvió a presentarse en El valor de la verdad este último domingo e hizo varias confesiones acerca de su vida amorosa, laboral y también personal. La colombiana contó que, cuando apenas había cumplido la mayoría de edad, fue detenida por un grave delito mientras vivía en la ciudad de Cartagena, Colombia.

El pasado de Milena Zárate

La pregunta 7 del programa inicialmente estaba relacionada con su vida sentimental, pero una de sus acompañantes en el sillón, Blanco, presionó el botón rojo. Por ello, Beto Ortiz se vio en la obligación de utilizar la pregunta de repuesto, la cual, según dijo, era mucho más dura.

"¿Te detuvieron por tráfico de drogas?", le preguntó Beto a Milena, y ella respondió que sí. Instantes después, el polígrafo detectó que Milena decía la verdad.

Los acompañantes de la colombiana se mostraron sorprendidos y ella procedió a contar el detrás de esta reveladora confesión. Según relató, empezó en el mundo artístico desde muy joven y vivió un tiempo en Panamá, pero posteriormente volvió a Cartagena, donde formó una agrupación musical.

El productor que patrocinaba a su agrupación les dio una casa. Cuando hacían presentaciones en discotecas, conocieron a una persona de nacionalidad haitiana que hizo muy buenas relaciones con sus compañeros y frecuentemente compartía con ellos.

¡Vuelve al sillón rojo! Milena Zárate estará en 'EVDLV' para hablar de Greissy Ortega, Jonathan Maicelo y más
Lee también

¡Vuelve al sillón rojo! Milena Zárate estará en 'EVDLV' para hablar de Greissy Ortega, Jonathan Maicelo y más

¿Por qué detuvieron Milena Zárate?

Todo iba bien hasta que, en una oportunidad, los llevó a una excursión en un yate. Sin embargo, se dieron con la sorpresa de que la embarcación tenía un doble fondo, donde transportaban sustancias ilícitas. Finalmente, las autoridades terminaron arrestando a todos, incluida Milena.

"Nos llevó a un yate y el yate tenía doble fondo. Nos muestra y nos empieza a contar que iba a transportar droga (...) Un día estábamos en la casa y llegaron unas seis patrullas; cuando abrieron había un montón de policías, nos tiraron al suelo y me esposaron", contó.

Greissy Ortega contra Milena Zárate tras exhibir audio de ella llorando: "Fingió ser buena hermana"
Lee también

Greissy Ortega contra Milena Zárate tras exhibir audio de ella llorando: "Fingió ser buena hermana"

Finalmente, la colombiana aseguró que todos fueron trasladados a la comisaría, pero el señor de Haití, que estaba acusado, declaró que tanto ella como sus amigos no tenían nada que ver. Por eso fueron absueltos, de lo contrario posiblemente los hubieran mandado a prisión durante muchos años.

Es así que, la revelación de Milena Zárate en televisión causó gran impacto, pues pocos conocían este episodio de su vida. Aunque fue arrestada por error, logró demostrar su inocencia. Hoy, la colombiana utiliza su historia como ejemplo de superación y aprendizaje, recordando que sus inicios en la música marcaron un camino lleno de obstáculos y lecciones.

Temas relacionados Cartagena detenida El Valor de la Verdad Milena Zárate Tráfico de drogas

Siga leyendo

Lo Más leído

Melissa Paredes sorprende al anunciar un embarazo: "Oficialmente podemos contarlo"

Mundial de Desayunos de Ibai: Perú con el pan con chicharrón se enfrenta a Ecuador en los cuartos de final

Ex de Paul Michael se va con todo contra Pamela López y el 'colágeno': "Tengo para destruirlo"

Dorita Orbegoso se pronuncia tras recibir lujoso anillo de Jerson Reyes: "Me hace ilusión casarme"

¿Le hizo caso? Ana Paula sorprende con cambio de look en el gym tras comentario de Paolo Guerrero

últimas noticias
Karibeña