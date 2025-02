Carlos Carlín recuerda la vez que la policía lo persiguió en Barranco: "Terminé en la comisaría"

El actor y exconductor de televisión Carlos Carlín reveló una anécdota inesperada sobre una noche en la que terminó siendo perseguido por la policía en Barranco. Durante su participación en el podcast "Café con la Chevez", contó detalles de aquel incidente que lo llevó a una comisaría. Además, recordó con cariño su paso por "Pataclaun" y las famosas chapas que usaban en la serie.

Todo ocurrió hace varios años, cuando Barranco era el punto de encuentro para muchos jóvenes que salían a beber y divertirse. En ese entonces, se realizó un operativo sorpresa, pues el alcalde de ese momento ordenó detener a todos los que estaban bebiendo en la calle.

Carlos, que se encontraba con un grupo de amigos del IPP, recordó que habían grabado un video y comprado una botella de ron para seguir la noche. Sin embargo, cuando vio a los policías, en vez de quedarse quieto, decidió correr sin razón aparente.

"Terminé en la comisaría una vez. Me escapé como idiota. Era una batida en la que habían metido a todo Barranco... La gente tomaba ahí, metió presos a todos, pero yo pensaba que era a mí. Comencé a correr por el Puente de los Suspiros, (y de pronto escucho:) '¡Alto!' y '¡Pin pin!' ¡Balazos al aire!" , relató.

Finalmente, el actor Carlos Carlín fue detenido cerca de una iglesia en el Parque Municipal y llevado a la comisaría.

"Yo les decía: 'Por favor, mi mamá tiene problemas del corazón, no me hagan esto'. Pero los policías solo me decían: 'Fuera de acá, preso'", recordó.