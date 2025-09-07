¡Devastado! Paul Michael rompe en llanto por las críticas que recibe por su relación con Pamela López

Paul Michael y Pamela López se presentaron en el programa Esta Noche para contar detalles de su relación. Sin embargo, el cantante de salsa se emocionó hasta llegar a las lágrimas tras ver un reportaje de su historia de amor con la empresaria, y también dijo que le dolieron mucho las críticas que reciben en redes sociales.

Paul Michael llora EN VIVO y Pamela lo consuela

El cantante dijo que estaba muy emocionado por todos los momentos bonitos, y también por los difíciles que ha pasado junto a Pamela. Ella lo respaldó, asegurando que su relación no ha sido fácil, ya que muchas veces han sido juzgados sin conocer su verdadera historia.

"Quizás Paul no estaba tan preparado para eso, y lo entiendo, porque a mí también me pasó lo mismo al principio. No estaba tan fuerte como para poder recibir críticas y tantos calificativos, que a veces la gente cruel dice sin conocer", indicó López.

Paul Michael señaló que estaba muy emocionado por volver a abrir su corazón y tener a una mujer tan maravillosa como Pamela López en su vida. Asimismo, indicó que, pese a las críticas, ellos son muy felices y siempre luchará para que tengan un futuro mejor.

Respecto a los comentarios negativos que ha recibido en redes sociales, Paul Michael coincidió con Pamela López en que muchas veces las personas critican algo sin imaginar el daño que pueden causar, y peor aún, sin conocer lo que realmente se esconde detrás de lo que se muestra públicamente.

"Es fácil estar detrás de una pantalla y escribir, sin saber que puedes dañar a la otra persona (...) imagino que hay gente que no la pasa bien, pero confíen en Dios, oren y todo va a mejorar en su vida", indicó.

¿Por qué Paul Michael salió de Orquesta Candela?

Durante una entrevista con Orquesta Candela en el programa 'América Espectáculos', la conductora Jazmín Pinedo consultó sobre la salida del novio de Pamela López, Paul Michael. Aunque anteriormente revelaron que se debió a falta de tiempo o compromiso, el joven reveló que aparentemente el 'chalaquito' ya estaba por subir a un concierto y lo retiraron del grupo.

"El realidad nosotros lo que mantenemos siempre es tratar de respetar al público. Definitivamente, su tiempo con nuestros tiempos no iban muy de acuerdo, cada uno decidió tomar su rumbo", reveló Víctor Yaipén Jr.

Es así que, en medio de lágrimas y emociones, Paul Michael dejó claro que su relación con Pamela López sigue firme pese a los cuestionamientos. Ambos coincidieron en que el amor y la fe son sus mayores fortalezas para superar críticas y construir un futuro juntos.