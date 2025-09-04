RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Vanessa Pumarica cree que Christian Cueva no estaría respetando a Pamela Franco: "Vi una cosita"

Por medio de una entrevista, Vanessa Pumarica afirma que Christian Cueva habría influido en Pamela Franco para separarlas debido a que notó algo que al futbolista no le agradó.

04/09/2025

La cantante Pamela Franco siempre andaba con su íntima amiga Vanessa Pumarica en los últimos 15 años. Ahora, parece que Christian Cueva las habría separado y se debería porque no confía que el pelotero respeta la relación que tiene con la cantante de cumbia. 

Vanessa Pumarica en contra de Christian Cueva

El programa 'Magaly TV: La Firme' realizó una entrevista con Vanessa Pumarica donde señaló que tuvo una amistad de 15 años con Pamela Franco, pero desde hace más de un mes no tendrían contacto por ningún medio. 

Lo primero que mencionó es que la cantante de cumbia estaría muy enamorada del 'Aladino'. Aunque, aparentemente deja entrever que el pelotero no demostraría de la misma manera aquel amor que siente por Franco. 

"Ella está enamorada y lo puedo asegurar, él también, pero a su manera. Él le dice algo y ella le cree porque es su pareja", comentó inicialmente. 

Después, señala que cuando Pamela López reveló que el amigo íntimo de Christian Cueva llamó a Paul Michael con un número en Ecuador, empezó a dudar de él. Incluso, contó que eso habría sido su táctica anteriormente y por ello le pidió a Pamela Franco que replantee su relación, cosa que no le agradó al 'Aladino'. 

"Yo dije 'replantea' porque es el mismo patrón anterior. Se supone que tú estás enamorado, estás con la mujer de tu vida ya por fin después de tantos años. Yo no le creo, yo vi una cosita ahí que me hizo pensar y retroceder los años. Él anteriormente tenía esas costumbres de mandar a que llamen porque los futbolistas nunca llaman directamente", dijo. 

¿El 'Aladino' la separó de Pamela Franco?

Así mismo, la joven comenta que la cantante de cumbia era como una hermana para ella desde hace más de 15 años y al parecer, Cueva habría logrado separarlas por aquel motivo. 

"Si en su mente pasó querer distanciarme de ella, pues lo logró. No era solamente una amistad, era como mi hermanita. Creo que ha habido cosas que a ella no le ha gustado o a él, de una manera él influenció para que nuestra amistad se abra. Yo le escribí, pero nunca me respondió", señaló en la entrevista. 

Finalmente, Vanessa Pumarica comenta que efectivamente no mantiene una relación de amistad actualmente con Pamela Franco y se debería a que duda que Christian Cueva respete a su amiga. Por ello, estarían separadas después acompañarse por 15 años.

