Austin Palao niega tener un interés amoroso con Vania Bludau: "Solo hay una linda amistad"

Desde la boda de Alejandra Baigorria, Austin Palao fue relacionado con Vania Bludau porque estuvieron muy juntos durante la celebración. Después de muchos meses de rumores de un posible romance, ahora el chico niega tal interés amoroso y afirma que solo tiene una amistad.
Austin Palao solo es amigo de Vania Bludau
El programa 'Ponte en la cola', el joven Austin Palao realizó una divertida dinámica donde estaría buscando a un posible nuevo amor. Entonces, es consultado sobre su más reciente producción musical titulado "Pelinegra" que se lanzó hace unos días.
"¿Esa canción de 'pelinegra' en quién está inspirado?", le pregunta la reportera del programa, y Austin responde: "Está inspirado en una chica pelinegra bastante en la suya".
Muchos de sus seguidores creían que este tema sería dedicado para Vania Bludau, ya que sus antiguas parejas han sido rubias menos la amiga de Alejandra Baigorria, con quién estaría en supuestos coqueteos. Aunque el hermano de Said Palao deja claro en su respuesta que no sería para la ex de Mario Irivarren y que tampoco tendría un interés amoroso en ella.
"Se estaba especulando mucho en las redes emocionados diciendo que estarían inspirados en Vania Bludau", le consultan, y el joven responde: "Lamento pinchártelo, pero estas canciones yo los hice el año pasado. Vania es una chica súper linda ¿A quién no le va a gustar? la realidad es que solo hay una linda amistad y eso".
¿Los coqueteos fuero puro marketing?
Desde que Austin y Vania fueron captados juntos en la boda de Alejandra, ambos estuvieron jugando con esa noticia e incluso, realizaron un show juntos en el interior del país. A pesar de que jugaron la posibilidad de poder mantener una posible relación, todo eso se fue desvaneciendo con el tiempo al dejarse de enviar videos en TikTok.
Incluso, la amiga de Alejandra Baigorria respondió en una entrevista que las polémicas que tuvo con Mario Irivarren y Onelia Molina le habrían hecho espantar algunos 'buenos prospectos'. Dejando así que aparentemente no habría funcionado nada con el hermano de Said Palao.
Finalmente, Austin Palao sigue disfrutando de su soltería y ha comentado en más de una ocasión que se encontraría bien así. Aunque sus fans creían que su nuevo tema sería para Vania Bludau, lo negó inmediatamente afirmando que lo creó hace más de un año. Incluso, negó que tenga algo más que solo una amistad con la íntima de Baigorria.