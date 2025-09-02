Ale Baigorria sobre su encuentro con Onelia Molina y Mario Irivarren: "No me gustan las víctimas"

Ignacio Baladán y su esposa Natalia Segura presentaron a su hijo en último fin de semana, donde estuvo Alejandra Baigorria, Mario Irivarren y Onelia Molina entre los presentes. Es así como la empresaria de Gamarra habló sobre el encuentro con ellos.

¿Ale Baigorria habló con Mario Irivarren y Onelia Molina?

El último fin de semana, Ignacio Baladán y Natalia Segura realizaron una fiesta con algunos amigos cercanos para que conozcan a su hijo Lucca. Es así como varios de sus amigos del programa reality asistieron y lo acompañaron en este importante momento.

Por medio de las imágenes compartidas se reveló que Mario Irivarren y Onelia Molina estuvieron, al igual que Alejandra Baigorria. Durante una entrevista con 'Amor y Fuego', la gringa reveló cómo fue este reencuentro con su ex amigo y su pareja.

"La viste a Onelia ¿Se cruzaron palabras o algo?", le pregunta el reportero, y Alejandra responde: "Estaban los dos, pero no, nos cruzamos sí porque el lugar no era tan grande que digamos ¿no? (¿Hablaste con Mario?) No, ¿Qué voy a hablar con él? prefiero no tocar el tema y reservar mi comentarios, creo que ya mucha luz".

Llama 'víctima' a Onelia

Como se recuerda, la empresaria habló sobre conocer la verdad de un tema y que por la amistad de Mario Irivarren, no lo ha revelado. Por ello, nuevamente fue consultada sobre su reconciliación.

"Que cada uno saque sus propios conclusiones ¿no? tiempo al tiempo para que me den la razón. Igual yo tengo mi 'backup' y en cualquier momento, cuando tenga que decir la verdad, lo voy a decir. Si hora le tengo algún cariño a Mario, me lo mantengo reservado", comentó.

Luego, el reportero le consultó a la esposa de Said Palao sobre la vestimenta de Onelia Molina que aparentemente desentonaba con el resto de los invitados.

"Yo la verdad no quiero opinar mucho de ella porque tú sabes después la victimización, yo soy la mala, la bruja, así que prefiero no opinar y mejor me lo reservo. (¿Tal vez tú le puedes dar un consejo?) No, a ella ya no, de lejitos que a mí no me gustan las víctimas", expresó.

De esta manera, Alejandra Baigorria se mantiene al margen de Mario Irivarren y Onelia Molina, a pesar de encontrarse en una evento de amigos en común, reveló que no se comunicó con ellos. Al parecer, la relación entre ellos aún seguirá tensa.