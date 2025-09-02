Nuevo abogado de Pamela López habla por primera vez: "Está dispuesta a que Cueva visite a sus hijos"

El abogado Gino Zamora, quien recientemente asumió la defensa de Pamela López, habló por primera vez sobre los problemas legales que la expareja enfrenta. Sus declaraciones se dieron en el programa América Hoy, donde explicó que la madre de tres hijos y el futbolista llegaron a un acuerdo conciliatorio.

Abogado de Pamela se pronuncia por el caso Cueva

Zamora señaló que, dentro de este proceso, Pamela López muestra disposición para que Christian Cueva mantenga contacto con sus pequeños. La decisión busca priorizar el bienestar de los menores y garantizar que la relación con su padre no se vea afectada por las tensiones entre los exesposos.

"Hasta donde yo tengo entendido la señora Pamela se encuentra predispuesta a que el señor Christian Cueva pueda visitar a sus hijos. Adicional a ello", indicó.

El especialista en Derecho también subrayó que los compromisos adquiridos en la conciliación deben cumplirse rigurosamente por ambas partes. En ese sentido, resaltó que el futbolista tiene la obligación de respetar los términos pactados, evitando conflictos futuros que puedan afectar la estabilidad emocional de los niños.

Consultado sobre las condiciones previas al acuerdo, el abogado comentó que no existían restricciones para que Cueva pudiera ver a sus hijos. Aunque no brindó mayores detalles, aclaró que la situación actual se maneja bajo un marco legal que busca regular y formalizar la convivencia paterna.

"Creo que no había ninguna restricción para visitar a sus hijos, desconozco en todo caso, pero hasta donde tengo entendido, no existía restricción para visitar a sus hijos", agregó.

Cueva pasea con sus hijos en Lima

El programa de 'Amor y Fuego', compartieron imágenes exclusivas del futbolista Christian Cueva paseando en un centro comercial al lado de sus tres menores hijos. Además, también fueron grabados ingresando a un restaurante de comida rápida. Todo el momento, la familia estuvo acompañada de un gran resguardo para protegerlos aparentemente de la prensa.

Según las imágenes, se puede ver al 'Aladino' disfrutando aparentemente de algunas horas con sus pequeños después de no verlos por varios meses. Como se recuerda, el pelotero trató de ver a sus hijos en varias ocasiones, pero Pamela López afirmaba que los menores terminaban asustados, pero en esta ocasión no habría ocurrido así ya que está dentro del régimen de visitas.

De esta manera, la intervención de Gino Zamora marca un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre Pamela López y Christian Cueva. Con un respaldo legal más sólido, la animadora intenta encontrar estabilidad personal y proteger la relación de sus hijos con su padre.