Christian Cueva regresa a Perú tras escándalo en el Sport Emelec: "Vengo a ver a mis hijos"

Christian Cueva regresó a Perú de vacaciones después de varios meses en Guayaquil, a donde se mudó tras ser fichado por el Sport Emelec. El futbolista indicó que pidió permiso al club ecuatoriano para poder volver al país y visitar a sus hijos, ahora que llegó a una conciliación con Pamela López.

Christian Cueva regresa a Perú para ver a sus hijos

El popular 'Aladino' estuvo en el ojo de la tormenta en las últimas semanas debido a los constantes enfrentamientos con la madre de sus hijos. Además, también se vio envuelto en una polémica con su equipo, ya que un medio lo acusó de asistir a una fiesta, pero él negó todo y hasta interpuso una demanda.

Hace unas horas, el exseleccionado peruano arribó al aeropuerto Jorge Chávez y fue recibido por un grupo de periodistas que lo esperaba. Con tono calmado y sereno, Cueva afirmó que pidió permiso a su equipo para poder compartir tiempo con sus pequeños.

"¿Qué tal? ¿Cómo están? (Estoy) bien, gracias a Dios. Muy bien. Bueno, ahí conversé con el club, pudieron darme unos días para poder ver a mis hijos", dijo a Atenas Televisión.

En esa misma línea, aseguró que ya no tiene ningún problema para poder visitar a sus pequeños, ya que hace poco llegó a una conciliación con Pamela López, luego de más de un año de enfrentamientos públicos.

"No (hay ninguna negativa), la verdad que ese tema ya lo están viendo mis abogados, así que por ese lado estoy muy tranquilo. Por ambas partes las cosas se están llevando de la mejor manera, ¿no?", agregó.

Finalmente, el exjugador de Cienciano del Cusco indicó que se encuentra muy contento trabajando en Guayaquil, ya que su equipo lo recibió de muy buena manera y agradeció a los dirigentes por darle una nueva oportunidad en el deporte.

La conciliación de Pamela y Christian

La influencer Pamela López se ha presentado en el programa de 'Ponte en la Cola' para contar y responder a todos sus detractores. Es así como al ser consultada sobre Christian Cueva, revelaron que finalmente han llegado a una primera conciliación para que el futbolista pueda ver a sus hijos con un régimen de visitas.

"Pamela López y Christian Cueva en la noche de ayer, han conciliado aunque usted no lo crea y nosotros tampoco", expresó primero Ricardo Rondón. Después, la influencer añade: "La conciliación se ha dado gracias a Dios en ámbito privado, pero es la conciliación por el régimen de visitas, aclarando por favor".

Es así que, Christian Cueva atraviesa un momento más tranquilo en lo personal y profesional. Tras conciliar con Pamela López, podrá reencontrarse con sus hijos en Perú, mientras continúa enfocado en su carrera en el Sport Emelec, donde agradece la confianza recibida.