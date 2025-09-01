Natalia Segura cuenta cómo Ignacio Baladán ha madurado tras convertirse en padre: "Ha cambiado todo"

Ignacio Baladán y Natalia Segura han causado revuelo desde que empezaron a salir juntas hasta formar su familia. Ahora, han regresado al Perú para presentar su hijo Lucca y han contado cómo ha cambiado su vida por completo.

¿Cómo ha cambiado Ignacio Baladán?

En el programa 'América Hoy', el uruguayo Ignacio Baladán se presentó junto a su esposa Natalia Segura para contar cómo viene atravesando esta nueva aventura de padres primerizos. Es así como los conductores le recuerdan el pasado al chico reality, pero la colombiana revela que su pareja ha cambiado mucho.

"Ha cambiado todo, la madurez, la forma de pensar, las rutinas cambian completamente. Ya no somos nosotros dos solos por el mundo", expresó la joven madre.

Es así como mencionan que ya no suelen ir a fiestas por estar con su pequeño hijo. También, contaron que tenían pensado asistir al concierto de Beéle que se realizó el último fin de semana, pero no acudieron porque su bebé Lucca estaba delicado de salud, priorizando primero su bienestar.

Incluso, el uruguayo comenta que al momento de atender a su hijo durante la noche, suelen turnarse. Entre ambos vienen realizando actividades compartidas para atender al bebé de cuatro meses. Aunque, también revela que han recibido apoyo de su familia como padres primerizos.

"Gracias a Dios hemos tenido el apoyo de nuestras familias todo el tiempo. Tenemos red de apoyo que también tiene hijos, entonces ha sido un parte de cada cosa para nosotros como padres primerizos", menciona Segura, y Ignacio agrega: "Igual hicimos clase de todo de 'cómo dormir al bebé', todo".

Sobre la fiesta de bienvenida de Lucca

El último fin de semana, Ignacio Baladán y Natalia Segura realizaron una fiesta con algunos amigos cercanos para que conozcan a su hijo Lucca. Es así como varios de sus amigos del programa reality asistieron y lo acompañaron en este importante momento.

"Todos mis amigos que me acompañaron todo este tiempo, los tengo con mucha amistad y estuvieron ahí", expresó Ignacio Baladán. Incluso, aconsejó a Mario Irivarren que tenga su hijo cuanto antes para que lo disfrute.

De esta forma, el uruguayo Ignacio Baladán junto a su esposa Natalia Segura han formado una bella familia juntos, que son muy queridos en las redes sociales. Sin duda, la vida de ambos ha cambiado rotundamente y como padres primerizos vienen recibiendo apoyo de sus familiares, pero también poniendo todo de su parte para priorizar a Lucca.