Greissy Ortega rompe su silencio tras EVDLV de Milena Zárate: "Mitómana y payasa"

La batalla entre Milena Zárate y Greissy Ortega parece ser de nunca acabar, ya que anoche Milena se presentó en El valor de la verdad, y esta mañana Greissy apareció en Instagram con dos publicaciones que harían alusión a las confesiones que su hermana hizo en el sillón rojo, al lado de Beto Ortiz.

Recordemos que ambas hermanas tienen un enfrentamiento público desde hace más de una década, cuando se vieron involucradas en un escándalo amoroso. Desde entonces, han intentado limar asperezas, pero sin éxito, ya que constantemente pelean a través de medios de comunicación y redes sociales.

¿Greissy mandó indirectas hacia Milena?

La prometida de Randol Pastor utilizó sus redes sociales para compartir dos historias en las que hace referencia a una mujer. Aunque no mencionó directamente a su hermana, se dirigió hacia esa persona con calificativos muy fuertes e incluso hizo ironías al respecto.

"Me toman y payasa, hoy se condecoró. Qué buena mentirosa nos resultó la sin pecados (...) Bueno, empezando un nuevo mes, enterándome que no todo lo que brilla es oro", publicó Greissy.

Greissy arremete contra Milena Zárate

Cabe resaltar que, en el avance de El valor de la verdad, se mencionaron preguntas hacia Milena donde Greissy estaba involucrada, pero el programa no las emitió anoche, ya que las estarían reservando para la segunda parte, que se transmitirá este domingo 7 de septiembre.

Las confesiones de Milena en EVDLV

La pregunta 7 del programa inicialmente estaba relacionada con su vida sentimental, pero una de sus acompañantes en el sillón, Blanco, presionó el botón rojo. Por ello, Beto Ortiz se vio en la obligación de utilizar la pregunta de repuesto, la cual, según dijo, era mucho más dura.

"¿Te detuvieron por tráfico de drogas?", le preguntó Beto a Milena, y ella respondió que sí. Instantes después, el polígrafo detectó que Milena decía la verdad.

Los acompañantes de la colombiana se mostraron sorprendidos y ella procedió a contar el detrás de esta reveladora confesión. Según relató, empezó en el mundo artístico desde muy joven y vivió un tiempo en Panamá, pero posteriormente volvió a Cartagena, donde formó una agrupación musical.

El productor que patrocinaba a su agrupación les dio una casa. Cuando hacían presentaciones en discotecas, conocieron a una persona de nacionalidad haitiana que hizo muy buenas relaciones con sus compañeros y frecuentemente compartía con ellos.

Todo iba bien hasta que, en una oportunidad, los llevó a una excursión en un yate. Sin embargo, se dieron con la sorpresa de que la embarcación tenía un doble fondo, donde transportaban sustancias ilícitas. Finalmente, las autoridades terminaron arrestando a todos, incluida Milena.

Es así que, el conflicto entre Milena Zárate y Greissy Ortega parece no tener fin. Pese a los intentos de reconciliación, ambas siguen lanzándose indirectas y enfrentamientos públicos, manteniendo vigente una rivalidad que, lejos de apagarse, vuelve a encenderse cada cierto tiempo.