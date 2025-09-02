Jefferson Farfán le regala lujoso Ferrari a Roberto Guizasola por su cumpleaños: "Tremendo detalle"

Jefferson Farfán volvió a ser noticia fuera de las canchas, esta vez por un gesto de amistad que sorprendió a muchos de sus seguidores. El exjugador de Alianza Lima decidió obsequiarle a su inseparable amigo Roberto Guizasola un lujoso Ferrari rojo, convirtiendo su cumpleaños en una celebración marcada por la extravagancia.

El gran regalo de la 'Foquita' para 'Cucurucho'

La sorpresa llegó acompañada de gran revuelo en redes sociales, donde el ex seleccionado compartió su alegría. El novio de Xiomy Kanashiro no dudó en realizar una publicación especial en Instagram para felicitar a su gran amigo, socio y compañero de podcast.

"Feliz cumpleaños, Cucuruchu. Mi partner, lo nuestro siempre fue una conexión verdadera, en la vida y en la amistad. Te amo y te odio al mismo tiempo por todas tus locuras, pero eres mi verdadero galáctico. Que nunca te falte salud, alegrías y bendiciones. Sabes que siempre voy a estar contigo, somos el dúo perfecto, mi causa de toda la vida. ¡Pásala increíble hoy! Chirrin chirrin mi gato", escribió.

Para Roberto Guizasola, el regalo representa el respaldo incondicional de alguien con quien ha compartido etapas deportivas, proyectos profesionales y sobre todo una amistad duradera, ya que la complicidad entre ambos siempre se ha mantenido firme, incluso tras el retiro de las canchas.

"Llego a mi casa y me encuentro con esta bebé. Tremendo detalle, mi pai, (gracias) por engreír a tu gato y ahora con este carrito para llegar a todas las polladas de mi Puente Piedra Disney World", compartió 'Cucurcucho con dos fotos del automóvil.

Jefferson Farfán regala auto Ferrari a Roberto Guizasola

Cabe resaltar que, Jefferson Faefán ha destacado en varias ocasiones por su capacidad de sorprender a quienes forman parte esencial de su vida con lujosos regalos, manteniendo así un círculo sólido de confianza y afecto.

El gran éxito de 'Enfocados'

El podcast Enfocados, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, se ha convertido en uno de los programas digitales más populares del Perú. Con un estilo fresco y cercano, ambos exfutbolistas han logrado atraer a un público diverso que disfruta de sus anécdotas, bromas y entrevistas con personajes del deporte y la farándula.

El espacio ha destacado por su capacidad para combinar humor con reflexiones sobre la vida profesional y personal. Farfán y Guizasola han demostrado que su complicidad trasciende las canchas, y esa química se transmite en cada episodio, generando gran cantidad de reproducciones y seguidores en distintas plataformas digitales, consolidando así su éxito.

El impacto de Enfocados no solo ha fortalecido su presencia mediática, sino que también ha reafirmado la amistad entre sus conductores. Precisamente ese lazo inquebrantable quedó evidenciado en la noticia reciente, cuando Farfán sorprendió a Guizasola con un Ferrari rojo, símbolo de lealtad y compañerismo.