¿Embarazada? Pamela López podría estar esperando un hijo de Paul Michael

Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, nuevamente se convierte en tema de conversación en la farándula. En esta ocasión, no por sus diferencias con el padre de sus hijos, sino por su actual relación con el cantante Paul Michael. La trujillana apareció en un programa de televisión donde dejó abierta la posibilidad de un embarazo, lo que desató una ola de especulaciones.

¿Pamela López embarazada de Paul Michael?

Pamela López será protagonista en la siguiente edición del programa 'Esta Noche', conducido por la Chola Chabuca, que se emitirá el sábado 6 de septiembre. Según se anunció, la influencer compartirá detalles sobre la conciliación a la que llegó con Christian Cueva tras meses de enfrentamientos y especulaciones mediáticas.

En medio de esa conversación, se anticipa que Paul Michael también aparecerá en el set para sorprenderla. Allí ambos se someterán a la lectura de cartas, momento en el que un tarotista lanzó una predicción que causó impacto.

"Tienes acá la carta de embarazo. ¿Estás embarazada actualmente?", preguntó el especialista, desatando la sorpresa en el público y en los televidentes. La expectativa ahora se centra en la respuesta que darán Pamela y Paul durante el programa.

La situación rápidamente se viralizó en redes sociales, especialmente porque la relación entre ambos es reciente. Cabe recordar que, durante su participación en 'El valor de la verdad', la trujillana aseguró que no estaba enamorada de Paul Michael, lo que añade más interrogantes a esta nueva etapa en su vida.

¿Cuántos hijos tiene Pamela López?

Pamela López es madre de cuatro hijos. Tres de ellos son fruto de su relación con Christian Cueva, vínculo que comenzó en 2011 y que, a lo largo de más de una década, estuvo marcado por momentos de estabilidad y también por constantes polémicas.

Además, la empresaria tiene una hija mayor, Fabianna López, de 21 años, cuya paternidad no ha sido revelada públicamente. Con ella y sus otros tres hijos, Pamela ha intentado mantener una vida familiar pese a los escándalos que la rodearon desde que decidió exponer su separación con el futbolista.

Tras meses de tensiones, Pamela y Cueva lograron una conciliación que definió un régimen de visitas y estableció una pensión alimenticia de 12 mil soles mensuales para los menores, acuerdo que marcó un respiro en la disputa.

En conclusión, los rumores sobre un embarazo de Pamela López con Paul Michael han encendido las alarmas en el mundo del espectáculo. Aunque todavía no hay una confirmación oficial, la expectativa aumenta a pocas horas de la emisión del programa.