Pamela López confirmó que pidió más de S/60 mil de pensión a Christian Cueva: "No hay porque alarmarse"

Pamela López alcanzó una conciliación de visitas con Christian Cueva, aunque aún falta definir el monto exacto de la manutención de sus hijos. Su abogado señaló que el futbolista podría destinar hasta el 60% de sus ingresos como pensión alimenticia, lo que generó especulaciones sobre la cifra. Frente a los rumores, la todavía esposa de Cueva decidió aclarar la situación.

Pamela López hace aclaraciones sobre la pensión alimenticia

Pamela López reconoció que la pensión alimenticia que solicita para sus hijos podría superar los S/60 mil mensuales, tras la declaración de su defensa legal sobre el porcentaje que Cueva podría destinar de su sueldo. Sin embargo, la modelo aclaró que se trata de una solicitud inicial y que, en la práctica, los jueces rara vez conceden el monto total.

"Si es verdad lo que la doctora comenta es correcto, pero tú sabes que en realidad es en base a lo que él percibe lo que corresponde en la pensión. Nunca te dan lo que solicitas, así que no hay por qué alarmarse. Finalmente, como se expuso, mis hijos perciben 12 mil soles, de los cuales se puede hacer uso 4 mil porque 8 mil son para el colegio y yo pago todo lo extra demás", explicó.

La figura mediática Magaly Medina también opinó sobre el caso, considerando que la cifra solicitada podría ser desproporcionada respecto a los ingresos reales de Cueva. Sin embargo, reconoció que el futbolista debería aportar más allá de los 12 mil soles para mantener el estilo de vida de sus hijos.

"Supongo que ella y su exabogada habrán hecho la investigación necesaria para saber cuánto percibe Cueva y pedirle 60 mil soles. Según ella, Cueva estaría ganando 100 mil soles, pero su carrera está en caída. Al menos más de 12 tendría que darles porque son chicos acostumbrados a un nivel de vida, pero ningún juez le va a conceder esa cifra", comentó Magaly.

Rosario Sasieta aclara su salida del caso de Pamela López

La abogada Rosario Sasieta decidió aclarar de una vez por todas los rumores sobre su salida del caso de Pamela López contra Christian Cueva. En medio de tantas especulaciones, la popular letrada aseguró que nunca abandonó a la esposa del futbolista y explicó los motivos detrás de su salida.

La aclaración de Rosario. En el programa "América Hoy", Rosario explicó que después de un año trabajando junto a Pamela sintió que el objetivo ya estaba cumplido. Afirmó que lograron que Cueva se reúna con sus hijos y que haya una pensión alimenticia.

"El 20 de agosto sentí que realmente nosotros, después de un año de trabajo, habíamos hecho lo que teníamos que hacer. Ya hay un camino de entendimiento, Christian está con sus hijos y también hay un tema de pensión alimenticia. Por eso decidimos dar un paso al costado, pero nunca la hemos abandonado, jamás la hemos abandonado", dijo firme.

En conclusión, la situación legal entre Pamela López y Christian Cueva sigue avanzando, aunque aún queda pendiente la definición final de la pensión alimenticia. Mientras tanto, Pamela mantiene la calma y aclara las cifras, y la salida de Rosario Sasieta no afecta el seguimiento del caso, ya que la conciliación sobre las visitas ha sido cumplida.