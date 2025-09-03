Kurt Villavicencio criticó a Pamela López por negarse a declarar: "Ella pasa factura para responder"

Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, volvió a estar en el centro de la polémica. Esta vez no por sus enfrentamientos pasados con el padre de sus hijos ni por su vínculo con Paul Michael, sino por su negativa a dar declaraciones al programa de espectáculos 'Todo se Filtra'. El hecho provocó que Kurt Villavicencio arremetiera contra ella con duras críticas.

Kurt Villavicencio criticó a Pamela López

El martes 2 de septiembre, Paul Michael participó en el set de "La Noche Habla", donde compartió detalles de su carrera. Al finalizar, fue recogido por Pamela López, quien inmediatamente fue abordada por las cámaras de "Todo se filtra". Sin embargo, la trujillana se negó a dar declaraciones, lo que motivó el fuerte pronunciamiento de Kurt Villavicencio.

"Nuestra pobre reportera ha estado hasta más de la medianoche tras la señora Pamela López. Es que ella cobra 2x2x2, 8k por ahí va. Ella tiene que pasar factura para poder responder", señaló con evidente molestia.

Según la información que maneja el popular 'Metiche', Pamela López asumiría el rol de manager de Paul Michael, pues en cada aparición pública del cantante ella lo acompaña de cerca, al punto de parecer su representante.

"Me dicen que la manager del señor Paul Michael es Pamela López (...) Ella es la que lo dirige y le dice cuando las cámaras de 'Todo se filtra' se acerquen a ti, quédate en silencio. Ella está donde hay dinero y le caen bien y franelean, ahí está", comentó el conductor.

'Metiche' arremete contra Paul Michael

Eso se suma que hace un mes luego de que Paul Michael no asistiera al canal de Panamericana TV por un tema médico, los reporteros de 'Todo se filtra' fueron a entrevistarlo en otro medio de televisión. Es así como Kurt Villavicencio no dudó en responderle luego de que la pareja de Pamela López le dijera 'qué se puede esperar de él'.

"En ningún momento he mentido sobre esa deuda, porque si pueden acercarse a Panamericana, cruzan y ahí esta en letrerito de que cortaron la luz. Vimos nuevamente como el mes pasado que había un corte de luz en el local que funcionaba la discoteca. Señor colágeno dice que 'de mi se puede esperar lo que sea' ¿De qué me puede decir? porque nosotros acá no venimos y despotricamos contra la gente, ni mentimos", expresó.

Así mismo, no dudó en comentar sobre el accidente que tuvo el nuevo artista de cumbia donde se rompió un diente con su carro, pero el conductor de TV le corrige y le recuerda que el automóvil no es suyo, sino de Pamela López.

En conclusión, la aparición de Pamela López junto a Paul Michael sigue despertando polémica y comentarios encontrados. La negativa de la trujillana a declarar ante la prensa y las críticas de Kurt Villavicencio han avivado la controversia en torno a su rol en la carrera del cantante.