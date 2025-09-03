Pamela López habla sobre el trámite de divorcio con Christian Cueva: "Lo dejamos para el último"

Pamela López se presentó en la noche de ayer en el programa Magaly TV, la firme para contar detalles de la conciliación a la que llegó con Christian Cueva para el régimen de visitas de sus hijos. Además, también habló sobre otros procesos legales, como su divorcio del futbolista.

¿Cuándo se van a divorciar Pamela y Christian?

Durante la entrevista, Pamela aclaró que la conciliación con Christian Cueva es solo por el régimen de visitas, mas no por la pensión de alimentos. Además, indicó que actualmente está recibiendo 12,000 soles para la manutención de sus pequeños, de los cuales 8,000 van íntegramente para el colegio.

Por otro lado, Magaly aprovechó el momento para preguntarle sobre el divorcio, ya que en más de una oportunidad Pamela ha expresado su deseo de separarse legalmente, aunque para eso antes deben llegar a un acuerdo sobre la pensión que él debe pagar.

"Eso es lo que también está pendiente. Yo tengo una pensión anticipada, pero todavía no es la final. Además, se sigue en proceso el caso de violencia y el divorcio lo dejamos para el último, pero no lo sé porque todavía no lo he empezado", indicó.

Finalmente, Pamela contó que sus pequeños ya no cuentan con un seguro médico, ya que el que tenían venció en marzo de este año y no lo han vuelto a pagar por falta de dinero. Ante ello, Magaly indicó que un seguro de salud es fundamental hoy en día y que deberían ponerse de acuerdo para cubrirlo.

Cueva podría dar hasta el 60% de su sueldo como pensión

Esta mañana, en America Hoy, se presentó el nuevo abogado de Pamela López, Gino Zamora, quien asumió la defensa de la empresaria tras el fin del patrocinio legal que tenía con Rosario Sasieta.

Consultado sobre la pensión que Pamela López solicitó a Christian Cueva, el abogado se negó a dar el monto exacto que estarían pidiendo. Sin embargo, indicó que las leyes establecen parámetros para determinarlo.

"La idea es llegar a un acuerdo conciliatorio. No voy a mencionar el monto que estaríamos dispuestos a aceptar (...) la norma es clara en que se pueden pedir alimentos hasta el 60% del ingreso del padre , también se evalúa el nivel de vida al que los niños estaban acostumbrados", indicó.

Es así que, Pamela López dejó en claro que el divorcio con Cristian Cueva aún no tiene fecha definida. Mientras tanto, siguen en marcha procesos por pensión y violencia, además de la preocupación por la falta de seguro médico para sus hijos.