Christian Cueva impacta al tomar agua y contesta tras supuesta pedida de mano a Pamela Franco: "Es amor"

El futbolista Christian Cueva fue captado en el concierto de Pamela Franco en la Estación de Barranco y dio de qué hablar al acompañarla como un fan más brindando con agua. Pero no solo por eso, también causó sensación por su inesperada respuesta cuando le preguntaron por una supuesta pedida de mano.

Christian Cueva sorprende al tomar agua en show de Pamela Franco

El futbolista Christian Cueva fue visto por las cámaras de "América Hoy" acompañando a su pareja, Pamela Franco, en su concierto en la Estación de Barranco. Lo curioso es que esta vez el popular Aladino ya no brindaba con cerveza, solo con agüita, y así lo dejó en claro la misma Pamela desde el escenario. Antes de interpretar el tema "El Cervecero", Pamela lanzó un comentario que sacó carcajadas al público.

"Es que ya no es el cervecero porque ahora toma agua dice", soltó la cantante entre risas por la botella de agua que tenía el futbolista en su mesa.

Acto seguido, intentó animar a Cueva para que suba al escenario. Sin embargo, Christian Cueva ignoró el pedido y no subió.

"¡Que venga mi pareja! Que baile", dijo Pamela, pero el pelotero se mantuvo sentado, serio y un poco incómodo al notar las cámaras.

Cueva se pronuncia tras presunto compromiso

Tras casi una hora de espectáculo, Pamela y Christian saludaron a sus seguidores y se dejaron tomar algunas fotos. Sin embargo, para evitar más preguntas, decidieron salir por la puerta trasera del local. La prensa los abordó de todas formas.

"Christian, despidiendo tu último día en Lima. Feliz, Christian, te vemos. Pamela, a ti también. Christian, ahora que llevas una buena relación con la madre de tus hijos, ¿no te gustaría que Pamela conozca a tus hijos?", le consultaron. El volante respondió brevemente: "Gracias, gracias". Pamela solo dijo: "Cuidado, chicos", alertando a los periodistas sobre posibles tropiezos.

¿Hubo pedida de mano? El rumor más fuerte de la noche fue que Cueva habría aprovechado su estadía en Lima para pedirle matrimonio a Pamela Franco en un exclusivo restaurante de la Costa Verde. La prensa no dudó en preguntarle al jugador si era verdad.

"¿Ha habido una pedida, Cristian? Quizás de repente una pedida de mano... quizá en la Rosa Náutica", insistió la reportera de "América Hoy" y otros periodistas. La respuesta de Cueva dejó a todos sorprendidos: "Es amor, chicos", dijo sonriendo, sin dar más detalles.

Una pareja que sigue firme. Aunque no confirmaron nada, lo cierto es que ambos muestran que su relación va por buen camino. Pamela sigue enfocada en su carrera musical y Christian, pese a sus compromisos deportivos, no pierde la oportunidad de acompañarla.

El futbolista, que antes era conocido por sus excesos, ahora parece estar más tranquilo y centrado. Incluso Pamela resaltó que él dejó atrás los tragos y solo se hidrata con agua.

En conclusión, la pareja prefiere mantener algunos detalles en reserva, pero lo que sí quedó claro es que disfrutan de su momento. Christian Cueva ahora tiene un estilo de vida más saludable al beber agua en vez de alcohol y dejó abierta la posibilidad de que muy pronto Pamela Franco pueda presumir un anillo de compromiso.