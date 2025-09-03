"Dejó libre el puesto de clandestina": Pamela López manda 'chiquita' a Pamela Franco tras cena con Cueva

Pamela López ha dejado claro que no lleva ni llevará una buena relación con Pamela Franco, actual pareja del padre de sus hijos, Christian Cueva. Durante una entrevista en Magaly TV, La Firme, López se burló de que Franco ahora sea la novia oficial de Cueva, asegurando que ha dejado libre su puesto de "clandestina".

Pamela López dispara contra Pamela Franco

La noche de ayer, Magaly Medina le mostró a Pamela López, en vivo, imágenes de una cena que Christian Cueva tuvo con Pamela Franco y otros amigos en el exclusivo restaurante La Rosa Náutica, ubicado en la Costa Verde.

En todo momento, Pamela López se mostró incómoda con las imágenes y Magaly empezó a hablar sarcásticamente sobre las prioridades que tendría el futbolista durante su estadía en Lima, ya que solo vio a sus hijos unas horas para luego pasar tiempo con su novia.

"Estuvo en la tarde con sus hijos hoy y los dejó un poco rápido, porque tenía que llevar a la novia a su cena de despedida. A la novia y exclandestina", dijo Magaly en tono sarcástico.

Pamela López no se quedó atrás y lanzó una pequeña frase que generó revuelo: "Sí, ya es oficial, ya dejó el puesto (de clandestina) libre ", comentó, generando una reacción de chacota y burla en el set de televisión.

Magaly también agregó una frase sobre la relación de Christian y Pamela Franco: "Ahora ella es la oficial, ahora vas a saber lo que se siente (...) Dios los cría y ellos se juntan, nunca te olvides de eso", concluyó.

La polémica relación de Cueva y Pamela Franco

La historia de Christian Cueva y Pamela Franco empezó como un secreto que pronto se convirtió en escándalo. En 2018, mientras aún estaba con Pamela López, el futbolista habría iniciado acercamientos con la cantante, incluso invitándola a viajar a Brasil. Entre regalos y atenciones, nació un romance que permaneció oculto.

Ese vínculo clandestino se mantuvo en reserva hasta que, en 2024, López descubrió conversaciones y un depósito de dinero que encendió la chispa de la polémica. Con las pruebas sobre la mesa, las acusaciones de infidelidad tomaron fuerza y las cámaras de espectáculos hicieron público un capítulo íntimo del futbolista.

Finalmente, el 31 de octubre de 2024, Cueva dejó atrás las especulaciones y presentó a Pamela Franco como su pareja oficial. La revelación desató revuelo, pues convirtió en realidad lo que antes era solo rumor. Así se cerraba el triángulo amoroso más comentado del año en la farándula local.

Es así que, la confrontación entre Pamela López y Pamela Franco volvió a encender la polémica en televisión. Mientras Christian Cueva disfruta de su romance, las declaraciones de su exesposa generan comentarios en redes, recordando que las tensiones familiares aún no encuentran una verdadera tregua.