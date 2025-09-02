Pamela López sobre la última salida de Christian Cueva con sus hijos: "Hizo las cosas equivocadamente"

El pasado domingo, Christian Cueva llegó al Perú para poder pasar tiempo con sus tres hijos después de varios meses sin poder verlos. Aunque todo parecía estar bien en la conciliación con Pamela López, la influencer reveló su malestar en la última salida que tuvo el futbolista con los pequeños.

Pamela López incómoda por salida de Cueva con sus hijos

La influencer Pamela López se presentó en el programa de 'Magaly TV La Firme' donde habló sobre la reciente conciliación de régimen de visitas que tuvo con Christian Cueva para que pueda ver a sus hijos. Aunque descartó que sus pequeños viajen a Ecuador, afirmó que el pelotero podrá verlos cada vez que llegue al Perú.

Según reveló la pareja de Paul Michael, el 'Aladino' pudo ver a sus tres hijos el domingo, lunes y hoy martes, ya que hoy estará viajando de regreso a Ecuador para continuar con jugando en el club Emelec. También, López cuenta que en la conciliación pidió que todas las salidas del padre y sus hijos sea con la supervisión de una nana.

"En mi conciliación está que es bajo una supervisión aparte con una persona que conoce a mis hijos. Hoy hizo las cosas equivocadamente, hoy día salió sin supervisión. Sí me comunicó que hoy quería verlos, pero lastimosamente creo que hubo mala comunicación y él apareció en el colegio, recogió a mis niños", contó.

Al parecer, Pamela López se sintió incómoda que Christian Cueva haya salido con sus menores hijos de paseo hoy, pero sin la supervisión de la nana temporal. Así mismo, contó que no estuvo al tanto de la situación porque estaba trabajando.

"Él espero que la nana los espere en el colegio, pero a mí se me cruzó porque a esa hora estaba trabajando y no pude estar al tanto. Cuando llegué me sorprendió porque la salida sería hasta las 8 de la noche fue el acuerdo, pero mis hijos a la seis ya estaban en mi casa", agregó.

Sobre el régimen de visitas

En el programa de espectáculos, la novia de Paul Michael reveló que nunca negó que Christian Cueva viera a sus hijos, pero ahora ambos tienen que coordinar directamente como padres para las visitas que por el momento solo se darán el Lima.

De esta manera, Christian Cueva salió en tres ocasiones con sus tres hijos, pero en la última salida habría estado sin la supervisión de la nana. Esto causó una molestia para Pamela López, ya que en la conciliación se aclaró que los pequeños no pueden salir solos con el padre.