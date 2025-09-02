Abogado de Pamela López revela si piensa reunirse con Christian Cueva: "Todo a su debido momento"

Hace unos días, Pamela López reveló en sus redes sociales que la doctora Rosario Sasieta ya no la representará legalmente. Así mismo, presentó a su nuevo abogado el Dr. Gino Paolo Zamora, quien se ha comunicado con un medio de TV donde ha dado más detalles tras aceptar asesorar a la ex de Christian Cueva.

Nuevo abogado tomará todos los casos de Pamela López

En el programa 'Ponte en la cola', se comunicaron con el nuevo abogado de Pamela López tras desvincularse de la doctora Rosario Sasieta, quien llevó su caso por más de un año. Es así como el Dr. Gino Paolo Zamora afirmó que cubrirá todos los casos que tiene en proceso su patrocinada.

"He tomado ya el caso desde el viernes (¿En qué proceso va a patrocinarla?) En absoluto, en todo lo que se encuentra llevando a cabo con el señor Cueva. A excepción, claro, está del régimen de visitas, porque en este caso ya ha concluido porque ha llegado a un acuerdo conciliatorio", expresó en un inicio.

Después, fue consultado sobre la conciliación por el tema de alimentos que ha sido muy polémico desde que la influencer y el pelotero se separaron. Así mismo, afirmó que tratarán de conciliar.

"Lo ideal sería llevar siempre un acuerdo conciliatorio, pero obviamente a depender de que ambas partes estén de acuerdo. Siempre van a estar con una actitud conciliadora por ambas partes (¿Cuál es la estrategia?) No lo divulgaré sobre el caso. No responderé sobre ese tema por ahora hasta que se llegue a algún acuerdo", señaló.

¿Se reunirá con Christian Cueva?

Luego, la reportera del programa de espectáculos le consultó si piensa reunirse con Christian Cueva y su parte legal, debido a que Rosario Sasieta habría hecho aquel pedido antes de terminar su patrocinio con Pamela López.

"No podré, no daré esa información sobre ello, todo se hará en su debido al momento", expresó. Luego, le consultaron sobre por qué López cambió de abogado, y esto respondió: "Desconozco los motivos, pero bueno a las finales hemos llegado a un acuerdo con la señora López y he aceptado asesorarla, y me ha aceptado como abogado".

De esta manera, el nuevo representante legal de Pamela López ha decidido mantener en privado de cómo piensa conciliar con el futbolista Christian Cueva sobre la pensión de alimentos y sus demás procesos en curso, ya que estará a cargo de patrocinarla por completo.