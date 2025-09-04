Christian Cueva se niega responder a reportero en show de Pamela Franco: "¿Acaso es mi obligación?"

Christian Cueva fue captado en la Estación de Barranco mientras disfrutaba del show de Pamela Franco. Todo parecía tranquilidad hasta que las cámaras lo incomodaron y el pelotero reaccionó con fastidio, dejando frases que ya están dando que hablar.

Christian Cueva se achora con reportero

En una presentación de Pamela Franco en la Estación de Barranco, Christian Cueva acompañó a su pareja. Las cámaras de "La Noche Habla" lo captaron llegando con su pareja y cuando un reportero del programa intentó sacarle unas palabras al volante peruano. Sin embargo, Cueva no tomó nada bien la insistencia.

"Al menos dinos algo, pues", le dijo el periodista. "¿Acaso es obligación?", respondió tajante el futbolista. "No, no, no. No es obligación", replicó el reportero, tratando de calmar la tensión. "Ah ya, gracias", dijo Cueva, siguió caminando y agregó: "Déjenme caminar, puede haber un accidente y eso no, gracias".

El "Aladino" no quiso dar más declaraciones, pero quedó claro que la presencia de las cámaras lo incomodó bastante. Durante el concierto, Pamela Franco derrochaba talento desde el escenario, dedicándole hasta canciones como "El Cervecero", Cueva la miraba con total admiración.

"'Yo quiero beber y beber y beber hasta morir'. Porque nunca, nunca va a morir", lanzó Pamela en el escenario.

El futbolista estuvo sentado en el público, intentando pasar desapercibido, aunque todos lo tenían bien ubicado. Sin embargo, no todo fue música y sonrisas. Cueva fue visto enfrentando a una persona, pues no le gustó nada que lo estuviera grabando.

"¿Por qué me estás grabando? Escúchame, ¿me estás grabando?", habría dicho molesto mientras encaraba a un asistente.

Su gran amigo Luchito Barrunto, presente en el lugar, tuvo que intervenir para calmar al futbolista. Así logró evitar que el momento pase a mayores.

Una salida complicada del show de Pamela Franco

Al finalizar el show, Pamela y Cueva intentaron salir por la puerta trasera para esquivar a la prensa, pero no tuvieron éxito. La incomodidad fue evidente.

Incluso cuando el periodista de "La Noche Habla" lo tocó en el brazo, el jugador contestó serio: "(Christian, ¿cómo estás viviendo tu mejor momento de repente?) Permiso, sí, ¿puedo pasar?". El reportero se tropezó, el futbolista siguió caminando y dijo: "Gracias".

Los reporteros continuaron con más preguntas sobre la estadía del futbolista en Lima. Cuestionaron a Franco si querría reunirse con los hijos de Cueva, así como Paul Michael. No obstante, ambos no quisieron declarar.

¿Hubo pedida de mano? El rumor más fuerte de la noche giró en torno a una supuesta pedida de mano en un exclusivo restaurante de la Costa Verde.

"¿Ha habido una pedida, Cristian? Quizás de repente una pedida de mano... Quizá en la Rosa Náutica", consultó la prensa. "Es amor, es amor. Es amor, chicos", fue lo único que atinó a decir Cueva antes de marcharse.

En conclusión, aunque intentó mantener un bajo perfil, Christian Cueva terminó en un tenso cruce con un reportero de "La Noche Habla" e incluso protagonizó un incidente durante el show de Pamela Franco. Pese a sus negativas a responder, dejó en claro que su relación va en serio y que hay amor de por medio.