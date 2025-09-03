Lucho Barrunto muestra su apoyo a la carrera futbolística de Christian Cueva: "Recuperado y mejorado"

Christian Cueva forma parte del equipo de Emelec en Ecuador, donde viene siendo muy querido, pero Pamela López señaló que su carrera está en descenso. Por ello, Lucho Barrunto deja en claro que el 'Aladino' estaría por sorprender aún más.

Lucho Barrunto defiende a Christian Cueva

Por medio de una entrevista con el programa 'Todo se filtra', Lucho Barrunto fue abordado por la prensa tras una salida con Christian Cueva y Pamela Franco. Así mismo, el empresario habló sobre el cambio del 'Aladino'.

"Está muy responsable, eso es admirable. Es un Christian distinto, recuperado, mejorado y que lo van a ver pronto", comentó en un inicio.

Luego, afirmó que ya no habrían mensajes indirectos entre ellos y Pamela López. Aunque, también aclaró que el pelotero demostraría como ha mejorado por completo en el fútbol y podría campeonar con el equipo de Emelec.

"Ya no más dimes y diretes", le pregunta el reportero, y Lucho responde: "Yo creo que no, ya lo van a ver en la cancha de fútbol, muy de repente va campeonar el fútbol ecuatoriano saliendo de un equipo en descenso, vamos a verlo. 'En Ecuador me quieren', 'me piden ceviche peruano', nadie es profeta en su tierra".

¿Hubo pedida de mano a Pamela Franco?

Otro rumor que corrió en la visita de Christian Cueva al Perú, donde estuvo con sus hijos y con Pamela Franco, fue la supuesta pedida de mano del pelotero. Ante esto, el amigo Barrunto comentó sobre este aparente suceso que habría ocurrido en la última noche del futbolista en Lima.

"¿Mi mano? ¿Cuál de ellas? No", expresó el amigo de Cueva y luego, agregó entre broma: "Mientras el amor sea puro y sincero, no importa el sexo, sería su esposo en su relación, pero nada estoy con mi esposa".

Es así como, el empresario niega que haya ocurrido una pedida de mano en la cena que estuvieron. Además, mencionó que el pelotero se encuentra muy feliz después de ver a sus hijos luego de muchos meses sin poder salir con ellos y pasaron momentos muy agradables en su visita al Perú.

De esta forma, Lucho Barrunto deja en claro que sigue manteniendo una amistad con Christian Cueva, a pesar de supuestos distanciamientos entre ellos. Además, afirma que su amigo estará ascendiendo en su carrera futbolística y los hinchas pondrán verlo muy pronto su rendimiento en el cancha para llevar a su equipo a ganar el campeonato.