Milena Zárate revela que le mintió a la exesposa de Jonathan Maicelo: "Le dije que no había nada"

Milena Zárate fue la invitada especial de la más reciente edición de 'El Valor de la Verdad', donde sorprendió al revelar detalles poco conocidos de su vida privada. La colombiana habló sobre su acercamiento con el boxeador Jonathan Maicelo y la implicación de su exesposa, Débora Luna Victoria Gamarra, en medio de los rumores que los relacionaban.

Milena Zárate admite que mintió a la exesposa de Maicelo

Sentada en el icónico sillón rojo, Milena Zárate confesó que mintió a la exmujer de Jonathan Maicelo cuando esta la contactó para esclarecer rumores sobre su relación con el deportista. La colombiana explicó que decidió protegerlo en lugar de exponer la verdad.

"Sí me parecía guapo. Pero no decía 'No' ni 'Sí' y hacía que todos especularan", comentó Milena al recordar los inicios de la situación.

La colombiana detalló que fue contactada por la exesposa del boxeador para confirmar si existía algo entre ellos. Aunque sabía la verdad, decidió mentir por él:

"Por eso ella me llama porque empieza a salir en todos los programas y él le decía que solo éramos amigos y estábamos trabajando y la mujer, como sabe de qué pie cojea, me buscó para que le confirmara (...) Yo le dije que no había nada, yo le mentí. Sabes por qué no le dije lo que estaba pasando, por él, para cuidarlo, para protegerlo a él", relató.

Durante la conversación, Zárate reveló que fue en ese momento cuando se enteró de que Maicelo seguía casado, calificándolo de manipulador y mentiroso.

¿Milena Zárate estuvo en jacuzzi con Jonathan Maicelo?

Beto Ortiz, conductor del programa, no dudó en preguntarle a Milena Zárate sobre los rumores que señalaban que Jonathan Maicelo habría estado en el jacuzzi de su cuarto. La colombiana respondió con claridad y negó categóricamente que esto hubiera sucedido.

"Siempre iba a mi casa, no se quedaba a dormir. Ahí vivía mi papá, mis hermanos, mi hija. Mi casa es sagrada y él iba porque trabajábamos juntos y me recogía", explicó Zárate.

La influencer enfatizó que el boxeador nunca ingresó a los espacios privados de su vivienda, especialmente al cuarto y al jacuzzi de su hija.

"¿Maicelo en mi cuarto? Jamás, porque mi hija duerme en mi cuarto. No hay la menor posibilidad de que se meta en mi jacuzzi. Él solo iba a la sala, a veces ni subía porque mi casa está en el piso 5 y no hay ascensor. Nunca ha pasado nada", concluyó..

Con estas declaraciones, Milena Zárate despejó varios rumores sobre su relación con Jonathan Maicelo y dejó claro que priorizó la privacidad y el respeto hacia su familia. Además, reafirmó que los espacios de su hogar son exclusivos para su hija y que su vínculo con el boxeador nunca traspasó los límites que ella considera adecuados.