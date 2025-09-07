Pamela López aplaude la actitud de Cueva tras reencontrarse con sus hijos: "Ellos están contentos"

Pamela López se presentó en el programa Esta Noche para contar detalles del reencuentro que su expareja Christian Cueva tuvo con sus tres menores hijos. La empresaria se siente feliz de que sus pequeños hayan vuelto a ver a su papá y destacó que ese contacto ha sido fructífero.

Pamela López elogia el encuentro de Cueva con sus hijos

La popular 'Kittypam' dijo que, mientras sus hijos estuvieron con Christian Cueva, ella se encontraba trabajando fuera de Lima. Al regresar, les preguntó directamente cómo se sintieron y la respuesta la dejó muy satisfecha, ya que sus hijos estaban felices.

" Ellos están contentos, y si ellos están contentos, yo también lo estoy. (Christian) se ha comportado de una manera muy distinta a todas las veces que se había comportado con mis hijos", dijo.

Según contó, en las otras salidas que Christian había tenido con sus hijos anteriormente, las cosas no habían sido del todo agradables. Sin embargo, la última vez fue muy positiva, pues sus pequeños disfrutaron la compañía de su padre. "Lo disfrutaron porque fue solo ellos y su papá", indicó.

Por otro lado, Pamela López señaló que las posibilidades de que sus hijos viajen a Ecuador aún son inciertas, ya que todo debe seguir un proceso. No obstante, dejó en claro que está contenta con la nueva relación que se está forjando entre Cueva y sus hijos.

Pamela López en Esta Noche

Finalmente, aseguró que Christian Cueva siempre será el padre de sus hijos, y eso es algo que nada ni nadie podrá romper. Por ello, consideró necesaria la conciliación de régimen de visitas a la que llegaron hace unos días.

Pamela López pidió S/60 mil de pensión

Pamela López reconoció que la pensión alimenticia que solicita para sus hijos podría superar los S/60 mil mensuales, tras la declaración de su defensa legal sobre el porcentaje que Cueva podría destinar de su sueldo. Sin embargo, la modelo aclaró que se trata de una solicitud inicial y que, en la práctica, los jueces rara vez conceden el monto total.

"Si es verdad lo que la doctora comenta es correcto, pero tú sabes que en realidad es en base a lo que él percibe lo que corresponde en la pensión. Nunca te dan lo que solicitas, así que no hay por qué alarmarse. Finalmente, como se expuso, mis hijos perciben 12 mil soles, de los cuales se puede hacer uso 4 mil porque 8 mil son para el colegio y yo pago todo lo extra demás", explicó.

Es así que, Pamela López dejó en claro que, pese a las diferencias con Christian Cueva, siempre lo reconocerá como el padre de sus hijos. La empresaria destacó que este reencuentro marca un nuevo inicio en la relación familiar, priorizando el bienestar y la felicidad de los pequeños.