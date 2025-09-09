Greissy Ortega exige que Milena Zárate ya la suelte y ella responde: "Hasta dónde llega su narcisismo"

La eterna rivalidad entre Greissy Ortega y Milena Zárate volvió a encenderse en televisión. Esta vez, ambas se cruzaron en los pasillos de Panamericana. Ortega no dudó en lanzarse indirectas frente a cámaras de "La Noche Habla". Su hermana fue invitada al programa en vivo y decidió responderle con todo.

Greissy Ortega arremete contra su hermana tras encuentro

La tensa relación entre Greissy Ortega y su hermana Milena Zárate parece no tener fin. Ambas se cruzaron en los pasillos de Panamericana Televisión y el encuentro terminó en nuevas declaraciones que avivaron su larga pelea familiar.

Greissy estaba saliendo de dar una entrevista con su bebé en brazos, acompañada de Randol Pastor, cuando vio a Milena y no pudo evitar soltar un comentario.

"Ay no, Dios mío, señor", soltó Greissy mientras pasaba. Milena, que estaba declarando en ese momento, lanzó de inmediato: "Es una persona que acostumbra tirar la piedra y esconder la mano".

Las cámaras de "La Noche Habla" se acercaron a Greissy, que estaba a punto de entrar a un auto, y explicó lo que pensaba de su hermana. Señaló que Milena debería dejar de hablar de ella.

"Con 48 años y todavía no me suelta. Es disco rayado, ya que cambie de refrán, de estrofa, de personaje, pues, ya que me suelte. Son 13 años", señaló entre risas.

Greissy dejó en claro que no siente temor ni incomodidad al encontrarse con Milena. Además, aclaró que no tiene intención de acercarse a ella.

"Ella no es nada mío ni de mi hijo. Yo no tengo ningún miedo. Ya no soy la niña de antes, la que se dejaba golpear y manipular. Tengo 32 años y estoy mayorcita para poderme defender", afirmó con firmeza. "¿Qué tengo que hablar con ella? Yo no tengo que hablar con ella nada. Normal, ella en su vida, yo en la mía. Pero si me llega a decir algo, esta vez no me lo voy a quedar callada", advirtió.

La respuesta de Milena Zárate

Horas después, Milena Zárate respondió desde el set de "La Noche Habla" y no dudó en disparar contra su hermana. La cantante aseguró que no piensa quedarse callada frente a sus ataques.

"Tristeza es lo que siento por su vida. Mira hasta dónde llega el nivel de narcisismo que tiene, de psicopatía que tiene, de decir: 'Suélteme'. Cuando esta chica desde que llegó a Lima lo único que ha hecho es remover y remover", expresó con dureza. "Ella lanza la piedra y luego la esconde. Yo no me llamo Jesucristo, yo no tengo por qué ponerle el cachete a ninguna", recalcó.

Milena también confesó que incluso su psiquiatra le aconsejó mantener distancia de Greissy. Sobre el vínculo con sus sobrinos, la artista admitió sentirse limitada.

"Mi psiquiatra me dijo: una persona así es peligrosa, lo único que puedes hacer es alejarte y alejar a tus seres queridos", contó. "Desgraciadamente yo no soy su mamá. La única persona que puede tomar acciones sobre esas criaturas es él", señaló, en referencia al padre de los hijos de Greissy.

En conclusión, este nuevo capítulo confirma que la relación entre Greissy Ortega y Milena Zárate sigue marcada por el resentimiento y confrontación. Mientras una pide que la "suelte", la otra responde con acusaciones de narcisismo. Lo cierto es que ambas mantienen encendida una rivalidad que ya supera una década y que, por ahora, no parece tener un final cercano.