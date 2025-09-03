Exesposa de Josimar arremete contra María Fe Saldaña tras polémica: "No es víctima, él le da todo"

La exesposa cubana de Josimar no se guardó nada y arremetió contra María Fe Saldaña, la actual pareja del salsero. Tras la polémica por la presunta infidelidad del cantante con Verónica González, Yadira Cárdenas encendió la polémica al asegurar que María Fe no es ninguna víctima y que sabe perfectamente con quién está. ¿Qué más dijo? Aquí te contamos.

Exesposa de Josimar explota contra María Fe

La polémica en torno a Josimar parece no tener fin. Esta vez, su exesposa cubana Yadira Cárdenas lanzó fuertes declaraciones contra María Fe Saldaña, pareja actual del salsero, asegurando que no es ninguna "pobrecita", como muchos creen, y que acepta las infidelidades del cantante por comodidad.

"Ella no es víctima, mami. A ella no la pueden ver como víctima porque ella sabe quién es el otro. Ella no trabaja, no hace nada. Él le da todo a ella, ¿de qué se queja? Pues le toca, ¿no? Eso fue el estilo de vida que ella prefirió. Porque ella sabe quién es él. Dile a Mafe que te enseñe el clóset, que te enseñe todas sus cosas, ¿sabes?", comentó sin pelos en la lengua en "Magaly TV La Firme".

Sus palabras dejaron a más de uno sorprendido, pues aseguró que María Fe siempre estuvo al tanto de cómo era Josimar y, aun así, decidió seguir con él. Yadira Cárdenas también reveló que lo que se muestra en redes sociales no sería más que apariencias.

"Ella no puede decir que el otro no le da porque si algo tiene Josimar, cuando él tiene dinero, es que te da lo que sea. Porque conmigo igual lo hacía, ustedes la ven como la pobrecita, pero créeme que eso es show", señaló.

De acuerdo con ella, la comodidad económica sería el motivo por el que María Fe prefiere quedarse a su lado, aunque las infidelidades se hagan públicas una y otra vez.

Magaly Medina le pone la cruz

Las declaraciones de Yadira llegaron hasta el set de Magaly Medina, quien no dudó en criticar la situación con la frialdad que la caracteriza.

"Eso es una aberración. Increíble que todavía haya mujeres que puedan soportar todo tipo de cachos y faltas de respeto solo por tener unas cuantas cochinadas en el closet. Así sean objetos de lujo o comodidades, pero no hay forma que tu dignidad tenga ese precio. La dignidad de una mujer no tiene precio, es impagable", expresó indignada la 'Urraca'.

La conductora además dejó un mensaje claro para María Fe Saldaña. Resaltó que las mujeres tienen la fuerza para apartarse de un mal hombre.

"Así no tengas ni donde caerte muerta, yo creo que primero salvas tu dignidad y te vas bien lejos, ya verás cómo sales adelante. Porque las mujeres siempre finalmente siempre somos guerreras, poderosas y sabemos cómo salir adelante sobre todo para alejarnos de un mal hombre", agregó.

En conclusión, con estas explosivas declaraciones, la historia entre Josimar, Verónica González y María Fe Saldaña se complica aún más. Mientras uno niega, otra muestra pruebas y su exesposa entra al ruedo con duros comentarios, el público sigue dividido entre quienes creen en el salsero y quienes aseguran que la verdad tarde o temprano saldrá a la luz.