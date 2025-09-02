¡Tremendo! 'Prima' de Josimar exhibe comprometedor video donde el salsero le dice "mi amor"

¡Fuego en la farándula! La novela entre Josimar y su supuesta 'prima' Verónica González no termina. Mientras el salsero señala que no es el padre del bebé que ella espera y asegura que se hará pruebas de ADN, la joven venezolana soltó tremendo misil en "Magaly TV La Firme": un video en el que el cantante le dice "mi amor".

'Prima' de Josimar expone curioso video con el salsero

Mientras Josimar insiste en que no es el padre del bebé que espera su supuesta 'prima', Verónica González, la joven venezolana decidió sacar sus pruebas. En "Magaly TV La Firme", mostró un video comprometedor. En las imágenes, grabadas en España, se escucha al cantante llamándola con cariño.

"(¿Cómo así?) No, mi amor, nunca he estado en esta situación. (¿Manejas o no manejas?) Yeah, porque también maneja mi seguridad", dice Josimar. En otra parte del clip, la 'prima' le dice: "Hey, amor. ¡Frena!", mientras lo graba, y él obedece a lo que le indica.

Todo esto, pese a que hace unos días el propio Josimar publicó un comunicado negando haber tenido algún tipo de intimidad con ella. Por eso, Verónica no se quedó de brazos cruzados y aseguró que no solo tiene videos, sino también fotos dentro de un hotel. Según su versión, el artista incluso le habría hablado de tener un hijo juntos.

"Que diga que estuvimos o no me tiene sin cuidado. Primero porque sí estuvimos. Tengo una foto aquí de él en la habitación, está sin ropa, está sin boxer, no se afeita nada, tiene unas alas tatuadas en la espalda", afirmó.

La venezolana fue clara al revelar que sí hubo encuentros íntimos. Fue clara al mencionar que se dieron en más de una ocasión.

"Nos vimos dos días seguidos y estuvimos esas dos veces", confesó, dejando en shock a más de uno en el set de Magaly Medina.

Sobre las pruebas de ADN que Josimar dijo que se hará

Por su lado, el salsero fue consultado por las cámaras de "América Hoy" y, con una sonrisa en la cara, aseguró que se haría todas las pruebas de ADN que existan. Sin embargo, Verónica lo desafía y pide que deje de hablar y empiece a actuar.

"Si él se va a hacer todos los exámenes, por qué no da la cara ante la situación, lo que hace es hablar. No actúa. Las bocas se callan con pruebas, hablando", comentó tajante en "Magaly TV La Firme".

La joven asegura que ya se sometió a una prueba de sangre y que el resultado fue positivo. Afirmó que esperará tres meses para exponer lo que posee.

"He ido a la clínica dos. Ya tengo los resultados de la prueba de sangre y la ecografía. Prefiero esperar hasta los tres meses para mostrar todo lo que tengo", afirmó la 'prima' de Josimar.

Este nuevo capítulo en la vida de Josimar ha encendido aún más la polémica. Por un lado, el cantante insiste en que "jamás" tocó a Verónica y que todo se trata de una mentira. Por el otro, la venezolana asegura tener pruebas que lo dejarían sin salida.

Además, no deja de llamar la atención que todo esto ocurre justo cuando el salsero intenta mostrar en redes sociales que su relación con María Fe Saldaña sigue en pie y más fuerte que nunca.

En conclusión, el caso está lejos de cerrarse. Josimar promete pruebas de ADN para demostrar su inocencia, mientras Verónica González, la popular 'prima' del salsero, expone material cada vez más fuerte que pone en duda su versión. Lo cierto es que esta situación ha generado polémica y seguramente seguirá dando de qué hablar.