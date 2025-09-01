'Prima' de Josimar lo desmiente tras comunicado: "No tengo problema en hacerme una prueba de ADN"

La novela entre Josimar y su supuesta 'prima', Verónica González, sigue sumando capítulos. Luego de que el salsero publicara un comunicado negando ser el padre del bebé que ella espera, la venezolana no dudó en responder con todo y hasta se mostró dispuesta a someterse a una prueba de ADN.

'Prima' de Josimar lo contradice y no teme a prueba de ADN

El escándalo de Josimar sigue dando de qué hablar. Tras el comunicado que lanzó el salsero negando ser el padre del bebé que espera Verónica González, su supuesta 'prima' salió a responder con todo. La joven venezolana lo desmintió públicamente y hasta aseguró que está dispuesta a hacerse una prueba de ADN para demostrar la verdad.

Mediante una conversación de WhatsApp con "América Hoy", la reportera le mostró a Verónica el comunicado que Josimar publicó en sus redes. La reacción de la venezolana no se hizo esperar.

"Pues dijo que era su prima, dijo que no pasó nada, dijo que no estuvimos juntos, dijo que era la mujer de su primo cuando su primo tiene su familia... en fin. Sigue mintiendo. Desde el momento uno mintió. Dijo que no tenía ni una sola conversación conmigo y que era IA", dijo indignada.

Verónica González reacciona al comunicado de Josimar. (América Hoy)

La periodista comentó que Josimar se defendió de esa manera "cuando realmente todo estaba claro". Verónica respondió firme al respecto.

"Por eso, simplemente más mentiras", comentó la 'prima' de Josimar en referencia a las múltiples versiones del salsero sobre su vínculo.

Dispuesta al ADN. Para cortar de raíz las dudas, la reportera le preguntó directamente si estaría dispuesta a someterse a una prueba de paternidad. Verónica contestó sin dudar.

"No tengo ningún problema. Lo he dicho varias veces", afirmó tajante, dejando en claro que no teme a los resultados.

Verónica González no teme a prueba de ADN. (América Hoy)

Sin embargo, cuando le consultaron si ya le había contado personalmente a Josimar que sería papá, prefirió no dar más detalles. También le preguntaron si el salsero ya la había desbloqueado.

"Sin comentarios, bella", respondió Verónica González de forma escueta, dejando en duda si sigue bloqueada y si realmente ya habló con el cantante.

El comunicado de Josimar

Mientras tanto, el cantante se mantiene firme en negar todo vínculo con Verónica González. En el comunicado que difundió en sus redes escribió que nunca había tocado a la joven venezolana. Además, advirtió con llevar el caso a instancias legales.

"Dice que se encuentra embarazada, la felicito, pero que no haga insinuaciones o deje entrever que yo sería padre de su bebé, porque JAMÁS, NUNCA toqué a la señora o tuve intimidad. Eso se llama difamación agravada y tiene pena de cárcel. Si continúa haciendo esas insinuaciones, la voy a denunciar", advirtió.

Del mismo modo, frente a las cámaras de "América Hoy", el cantante se pronunció tras el comunicado. El cantante aseguró que se realizará pruebas de ADN con el bebé de su 'prima' para despejar cualquier duda.

Una novela que recién empieza. Con Josimar negando todo y Verónica González dispuesta a someterse a pruebas de ADN, el público sigue dividido y expectante. Mientras unos creen en el salsero, otros apoyan la versión de la joven venezolana.

En conclusión, lo único claro es que este escándalo entre Josimar y su 'prima' está lejos de terminar. Solo una prueba científica podrá dar la última palabra. Hasta entonces, las declaraciones y los dimes y diretes seguirán ocupando titulares en la farándula peruana.