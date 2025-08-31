Jefferson Farfán y Nicola Porcella sorprenden al aparecer juntos en una reunión: "Se vienen cositas"

La aparición de Jefferson Farfán y Nicola Porcella juntos en redes sociales encendió la curiosidad de miles de usuarios. El actor y el exfutbolista compartieron una fotografía que rápidamente se volvió viral, pues no solo fue vista como un encuentro amistoso, sino como el inicio de algo mayor, ya que se presume que podrían estar asociándose.

¿Nicola y Farfán tendrán negocios juntos?

Durante su visita a Lima, Porcella se dio un tiempo para reunirse con la 'Foquita', a pesar de tener una agenda ajustada. La imagen que compartió estuvo acompañada de la frase "Se vienen cositas", lo que incrementó las especulaciones en torno a una posible alianza empresarial.

El detalle no pasó desapercibido, ya que Jefferson Farfán decidió repostear la publicación y añadir su popular "Dame luz, bebé". Este gesto alimentó la versión de que ambos estarían planeando un nuevo proyecto, más allá de una simple reunión entre amigos, ya que la reunión de desarrolló en lo que parece ser una mesa de negocios.

Cabe resaltar que Farfán no es ajeno al mundo de los negocios, pues ya ha incursionado en diferentes rubros tras su retiro del fútbol. Esta experiencia ha hecho pensar a muchos que podría estar asesorando o iniciando un emprendimiento junto a Nicola Porcella, quien busca diversificar su carrera.

Si bien no hay confirmación oficial, fuentes cercanas han dejado entrever que este encuentro no fue casualidad. Además, la presencia de Rafael Cardoso en la reunión refuerza la idea de que se trataría de un proyecto conjunto con proyección en el mercado local.

Nicola Porcella y Jefferson Farfán

Nicola tiene malos recuerdos de Gisela Valcárcel

Hace unos días, Gisela Valcárcel estuvo en vuelta en un problema cuando afirmó que no la dejaron ingresar a 'América Televisión', pero fue desmentido horas después. Es así como el nombre de Nicola Porcella fue mencionado por la popular 'señito' y ahora, el actor sale a responder recordando aquella vez en que le cerraron las puertas por orden de la madre de Ethel Pozo.

"La verdad con Gisela en este momento de mi vida no tengo (nada), ella me cerró las puertas del canal, todo el mundo lo sabe, ella no me dejó entrar a su producción, hoy no la necesito (...) Yo soy muy creyente de Dios, entonces no me gusta cuando utilizan a Dios y, por otro lado, no eres la persona que dices ser", expresó en un podcast.

Es así que, el encuentro entre Jefferson Farfán y Nicola Porcella ha causado gran expectativa entre sus seguidores. Aunque no se ha confirmado si realmente preparan un negocio, la intriga sigue creciendo. La imagen difundida en redes sociales bastó para encender rumores y generar curiosidad sobre lo que ambos estarían planeando juntos.