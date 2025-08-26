Angie Jibaja reaparece tras denuncia y anuncia emprendimiento online: "No me voy a rendir"

Angie Jibaja volvió a aparecer en redes sociales en un live de TikTok luego de la recientes denuncia en su contra de Jean Paul Santa María. La modelo impactó con un nuevo anuncio: el lanzamiento de su propio negocio virtual.

Angie Jibaja reaparece y anuncia nuevo emprendimiento

Angie Jibaja reapareció en redes sociales tras la denuncia por violencia psicológica que le interpuso Jean Paul Santamaría, padre de sus hijos. La modelo sorprendió a sus seguidores con una transmisión en vivo en TikTok, donde habló de su estado actual y presentó un nuevo proyecto que promete mantenerla enfocada.

En su en vivo, la popular "chica de los tatuajes" se mostró un poco adormecida, pero con un semblante más tranquilo que en anteriores apariciones. Angie explicó que todavía está bajo tratamiento médico y que eso influye en su ánimo.

"Buenos días. Son 10 y medio de la mañana. Estoy desperantando con los efectos de mi pastilla media soñolienta. Así que solamente les quería contar esa noticia", comentó a sus seguidores.

@ameg_pe 26.08.25 | Angie Jibaja reaparece tras denuncia de Jean Paul Santa María y anuncia emprendimiento online. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Los fans no tardaron en notar algunos detalles y le preguntaron por su lengua, su nariz y sus labios. Ella aclaró que luce y se escucha así por los efectos de sus pastillas. Además, dio un mensaje de optimismo y resilencia.

"Estoy todavía, como les digo, con el efecto de mis pastillas de la noche, entonces estoy mal. Y el sol me está cayendo muy fuerte. Los amo. Y me he cambiado, bueno, de congregación. Extraño la mía. No me voy a rendir. No me voy a rendir. No hay forma. Retroceder nunca, rendirse jamás".

Angie anuncia un emprendimiento online

Lejos de enfocarse solo en los problemas, Angie anunció que está trabajando en un nuevo emprendimiento digital que considera el más grande de su vida.

"Estoy lanzando mi tierra virtual online. Necesito que me apoyen en este emprendimiento que es para mí el más grande que voy a hacer porque lo estoy haciendo bien pro, es www.angiejibaja.com", reveló con entusiasmo.

Con este proyecto, busca no solo generar ingresos, sino también demostrar que puede reinventarse y darle otro rumbo a su vida. Fiel a su estilo, Angie cerró el live con su característico sentido del humor. Así dejó claro que, a pesar de los golpes de la vida, aún tiene energía para reírse de sí misma.

"Bueno, amores, los dejo. Quería que me vean, que supieran que estoy sana, que estoy bien. No me saco los lentes porque la verdad no me gusta sin lentes... A ver, así sin lentes... ¡Ay, no! ¡Qué susto! Me asusto. Jajaja. Los amo", dijo entre risas.

En conclusión, la reaparición de Angie Jibaja dejó a muchos sorprendidos. Si bien enfrenta un proceso legal y sigue bajo tratamiento, la modelo mostró otra cara: la de una mujer que quiere salir adelante y que ahora apuesta por un emprendimiento en línea.