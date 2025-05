Darinka Ramírez sobre frases registradas por Jefferson Farfán: "Me han limitado"

¡Tremendo lo que contó! Darinka Ramírez rompió su silencio sobre las restricciones que tendría para usar algunas frases, luego de que Jefferson Farfán, padre de su hija, decidiera registrarlas como propias. La influencer fue invitada como panelista al programa "La Noche Habla" y habló sin filtros.

La influencer Darinka Ramírez contó en el programa "La Noche Habla" que ya no puede usar frases que antes decía con naturalidad, pues ahora están registradas a nombre de Jefferson Farfán. Según ella, eso ha afectado su trabajo.

Durante el programa, Ric La Torre le preguntó sobre las frases que Farfán ha patentado como propias. Darinka confesó que ahora tuvo que buscar otra alternativa para seguir promocionando contenido.

"Darinka, no podemos decir la palabra luz, ya lo sé, pero hablemos del brillo" , comentó Ric. "Es lo que ahora ha tenido que crear para seguir produciendo" , dijo, respecto al cambió de "dame luz" por "dame brillo".

Pero lo más fuerte vino después. Cuando le preguntaron si creía que los futbolistas no soportan que sus parejas brillen más que ellos.

Darinka fue clara y comentó: "Yo creo que por eso me han limitado, me han puesto un stop ahí para que no".