Darinka Ramírez debuta como panelista en programa de TV: "A seguir adelante trabajando"

Desde hace unos meses, Darinka Ramírez ha llamado la atención de varios medios luego de que denunciara a Jefferson Farfán por violencia psicológica al denigrarla frente a su pequeña hija juntos. Ahora, ha decidido entrar de lleno como persona pública y fue invitada como panelista en programa de TV.

El programa de 'Entrometidos' conducido por Gian Piero Díaz, invitaron a la nueva influencer Darinka Ramírez. En esta ocasión, ya no fue para hablar sobre la denuncia que puso contra Jefferson Farfán, sino para opinar sobre los temas coyunturales de la farándula peruana.

Durante un momento, estuvieron hablando sobre las 'clandestinas' y la madre de la hija de Jefferson Farfán, reveló que se acepta como una de ellas. Esto a causa de que nunca fue presentada ante la familia del exfutbolista y la mantuvo oculta por muchos años.

"Clandestina es estar oculto ¿no? y yo estuve oculta (¿Te arrepientes?) sí pues", responde Darinka y luego agrega: "Yo no he sido una persona pública, ahora sí. Ahora ya salgo por todos lados. Por primera vez estoy acá hablando de otros temas (...) He sido muy expuesta, pero de mala forma, eso es lo que no me gusta hubiera sido bueno haber empezado bien (...) Es un error ¿Quién no lo ha cometido en esta vida? Ya aprendí, más que todo era por mi hija de protegerla. Seguir adelante trabajando".