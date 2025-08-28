Melissa Klug deja fuerte mensaje en medio de su batalla legal con Jefferson Farfán: "No le tengo miedo"

La relación entre Jefferson Farfán y Melissa Klug continúa envuelta en polémica. El último capítulo se dio luego de que el exfutbolista no asistiera a la segunda conciliación convocada por la empresaria para evaluar un posible aumento de pensión de sus hijos en común. Ahora, la 'Blanca de Chucuito' envió un mensaje contundente a su expareja.

Melissa Klug lanza dardo a Jefferson Farfán

En declaraciones para 'Magaly TV La Firme', Klug reveló que, tras la ausencia de Farfán en la conciliación, ella y su abogado decidirán continuar el caso por la vía judicial. La empresaria aseguró que la intención del exfutbolista de modificar acuerdos previos afecta directamente a sus hijos.

"Él pidió reducción y como él me demandó, yo tuve que demandar y por eso pedimos una conciliación", enfatizó Klug.

Por su parte, su abogado, Wilmer Arica, indicó que revisarán todos los detalles a través de la justicia. La empresaria resaltó que todo el proceso implica un gasto económico y emocional, ya que ella es la responsable del cuidado de los menores.

"No sé si hay una obsesión y hostigamiento por todos lados", agregó. Fiel a su estilo, Klug también dejó un mensaje claro frente a las cámaras: "Yo no le tengo miedo a él ni a sus abogados. ¿Por qué tendría que tenerle miedo?".

Además, señaló que aún no logran ponerse de acuerdo sobre los estudios del hijo mayor, quien desea estudiar en el extranjero, y que la comunicación entre abogados se dificulta. También pidió que Farfán asista con mayor frecuencia a los torneos deportivos de su hijo menor:

"Ha ido un par de veces, como dos o tres, aprovecharía para decirle que vaya más seguido y lo motive porque el fútbol es su pasión".

Apoyo de Magaly Medina a Melissa Klug

Tras las declaraciones de la empresaria, la conductora Magaly Medina mostró su respaldo en el proceso legal contra Farfán. La periodista destacó que la relación conflictiva entre ambos se remonta a varios años y que Melissa ha enfrentado múltiples demandas por expresar su opinión sobre la participación de Farfán como padre.

"Mi programa fue uno de los primeros a los que Melissa Klug asistía cada vez que tenía problemas con Farfán. Eso es algo que él no ha perdonado, tanto conmigo como con ella. No creo que un juez imponga una multa de 300 mil dólares por una declaración tan poco ofensiva", expresó Medina, solidarizándose con la empresaria.

En conclusión, Melissa Klug mantiene firme su postura frente a Jefferson Farfán y reafirma que protegerá los derechos y el bienestar de sus hijos, sin dejarse amedrentar por amenazas legales. Mientras la disputa continúa en los tribunales, la empresaria busca garantizar que los acuerdos sobre la formación de sus hijos.