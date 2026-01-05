Paula Manzanal comparte curioso video: "No quiero un 50/50, solo alguien que pague mis cuentas"

Paula Manzanal sorprendió en redes sociales con un video que no pasó desapercibido. La popular 'Chica Tulum' compartió una curiosa "oración" para el 2026 que rápidamente se hizo viral y generó cientos de comentarios de sus seguidores.

Paula Manzanal enciende las redes con su "oración" para el 2026

La modelo e influencer Paula Manzanal volvió a encender las redes sociales con un video que no pasó desapercibido. Fiel a su estilo directo y sin rodeos, la popular 'Chica Tulum' compartió una curiosa "oración" que rápidamente se hizo viral y generó todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

En el video, Paula aparece posando al aire libre, en una terraza con vista al atardecer en una ciudad moderna que sería Dubái. La influencer luce un vestido corto rosado pastel y un chal amplio en tonos marrones y beige que le cubre la cabeza y los hombros, dándole un aire elegante y llamativo a la escena.

Mientras de fondo se escucha la canción religiosa "Ave María", Paula recita su peculiar oración. Mezcla humor, lujo y frases que no tardaron en viralizarse.

"San Paula de la abundancia, este 2026, líbrame de estrés. Mejor sin un francés, no quiero escasez. Aléjame de los tacaños, esos sí que hacen daño. No me importa el tamaño, de eso yo me apaño. Permíteme un hombre en Bugatti, aunque sea Emirati", se le escucha decir.

@paulamanzz San Paula de la Abundancia. 👉🏼 Comparte para un 2026 lleno de Abundancia 💰 💴 💵 ♬ original sound - Paula Manzanal

En otra parte del clip, la modelo aparece con varios billetes en las manos, haciendo un gesto simbólico como si estuviera bendiciendo a otra mujer que está sentada frente a ella, con las manos extendidas. La escena, claramente irónica, fue tomada por muchos como una burla sobre el dinero y las relaciones. Paula continuó con frases que generaron risas, críticas y aplausos por igual.

"Que me lleve a Dubái y no me diga que no hay. Quiero una mansión, si no olvida la pasión. Si te duele al pagar, a mí no me vas a hablar. No quiero un 50-50, solo alguien que pague mis cuentas. Tú que todo lo sabes, sabes de mis antojos y lujos, no me desampares. Amén", agregó, cerrando su peculiar mensaje.

El clip no tardó en viralizarse en redes sociales. Muchos seguidores tomaron con humor su "oración" y no dudaron en pedirle, en tono de broma, que les haga el milagro.

"NO ME DESAMPARES SAN PAULA de la ABUNDANCIA", "Lo decreto este 2026, lo manifiesto", "Cúbreme con tu manto Gucci", "Amén", "San Paula de la abundancia, no me abandones", comentaron entre risas.

No es la primera vez que lo hace

Hace más de un año, Paula ya había sorprendido con una oración similar que también se volvió viral en redes sociales. En ese entonces, también se autodenominó 'San Paula de la Abundancia' y pidió a sus seguidores que compartieran el video para atraer prosperidad. En aquel clip anterior, la modelo decía frases que también dieron mucho de qué hablar.

"Virgencita a ti te ruego, que esto no sea un juego. Si no puede comprarme Hermes, seguro que tiene herpes. Si no me lleva a Cartier, que no me quite el brasier", se le escuchaba decir entre risas.

Además, la modelo reflejó sus expectativas y su forma de ver una relación. A través de ese fragmento, dejó entrever que no está dispuesta a conformarse con menos de lo que considera justo para su vida.

"Permíteme solo hombres pudientes, uno que siempre esté pendiente. Que me compre caviar y sea de fiar. Si quiere hacer 50/50, yo debo estar atenta primero que me pague la renta. Tú que sabes mis antojos, gustos y lujos, no me desampares", agregó.

En conclusión, como era de esperarse, el nuevo video de Paula Manzanal provocó una avalancha de reacciones en redes sociales. La mayoría de usuarios comentaron con humor el video y escribieron simplemente "Amén". Una vez más, la influencer demostró que sabe cómo llamar la atención y mantenerse en boca de todos, usando su estilo provocador y sin filtros.