Paolo Guerrero vive incómodo momento por "berrinche" de su hijo: "¿A quién habrá salido?"

Paolo Guerrero volvió a llamar la atención, pero esta vez no por lo que hace en la cancha, sino por una escena familiar que se volvió viral en redes sociales. El delantero fue captado junto a su pareja Ana Paula Consorte y sus hijos cuando su pequeño realizó un presunto berrinche mientras realizaban compras en un conocido centro comercial.

Paolo Guerrero y el "berrinche" de su hijo que generó reacciones

El futbolista Paolo Guerrero fue protagonista de un momento familiar que no pasó desapercibido. El delantero fue captado junto a Ana Paula Consorte y sus hijos en un centro comercial, cuando su pequeño se negó a ingresar a una tienda y generó comentarios en redes sociales.

La escena fue grabada por una persona que se encontraba en el lugar y luego compartida en TikTok. En el clip se ve a Paolo Guerrero intentando controlar la situación mientras tomaba de la mano a su hijo menor, quien señalaba hacia afuera del local y no quería quedarse. Según las imágenes, el pequeño José Paolo protagonizó lo que muchos usuarios calificaron como un "berrinche".

En el video, que fue acompañado por la frase "Te entiendo, mi capi", se aprecia a Paolo Guerrero firme, pero tranquilo, tratando de convencer a su hijo para que se quede en la tienda. A su lado, Ana Paula Consorte también intentó ayudar para que el menor obedezca.

Incluso, la hija mayor de la modelo brasileña quiso distraer al niño mostrándole su celular. Sin embargo, el intento no funcionó y el pequeño seguía insistiendo en salir, lo que hizo que el momento se vuelva aún más comentado en redes.

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en reaccionar. Algunos comentarios fueron en tono de broma, mientras otros mostraron empatía con el futbolista. Hubo incluso quienes aseguraron haber visto situaciones similares.

"¿Un berrinche a quién habrá salido?", escribió un internauta. Otro comentó: "Ya se quiere tirar al piso a hacer su show como el papá". "Yo me lo encontré saliendo de Saga, su hijo se le había escapado del coche", comentó una usuaria, sumándose a las historias que surgieron tras la viralización del video.

Ana Paula Consorte sale en defensa de Paolo Guerrero

Más allá del incómodo momento, Ana Paula Consorte ha mostrado en más de una ocasión su respaldo total al padre de sus hijos. Semanas atrás, la modelo brasileña utilizó sus redes sociales para defender a Paolo Guerrero de las críticas que recibe por su carrera futbolística.

"Me duele cuando cuestionan tu profesionalismo, porque antes de cualquier opinión externa, estoy yo aquí, siendo testigo de tu entrega diaria", escribió la pareja del delantero, dejando en claro que conoce de cerca el esfuerzo que él realiza.

Además, destacó el ejemplo que Paolo representa para sus hijos. Resaltó el nivel profesional del padre de sus hijos y la admiración que le tiene.

"Yo te admiro, te respeto y estoy orgullosa del hombre que eres. Y añado que deseo que nuestros hijos sigan el nivel de profesional que tú eres", agregó en su mensaje.

Actualmente, Paolo Guerrero continúa enfocado en su carrera con Alianza Lima, mientras intenta equilibrar su vida profesional con su rol como padre, algo que quedó reflejado en este momento cotidiano que muchos padres también viven.

En conclusión, el video del presunto "berrinche" del hijo de Paolo Guerrero generó risas, comentarios y debate en redes sociales. Sin embargo, también mostró el lado más familiar del futbolista, quien, lejos de las canchas, enfrenta situaciones comunes como cualquier padre, siempre acompañado del apoyo de Ana Paula Consorte y su familia.