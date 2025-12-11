Paolo Guerrero se lanza como streamer en canal de María Pía: "Espero que me salga muy bien"

Hace unos días, Paolo Guerrero hablaba convertirse en streamer como un posible futuro, pero para formar parte del canal de Jefferson Farfán. Ahora, el 'Depredador' apareció como parte del nuevo canal de streaming de María Pía Copello.

Paolo Guerrero como streamer

La conductora y empresaria María Pía Copello ha sorprendido al público tras lanzar su nuevo canal de YouTube llamado '+QTV'. Entre las primeras figuras en presentar está Daniela Darcourt, Karina Rivera, el Flaco Aranda y Paolo Guerrero. El pelotero señaló que no fue una decisión muy fácil, pero que tuvo el apoyo de su pareja Ana Paula Consorte.

"Ha sido difícil tomar la decisión tan rápida, la invitación surgió de la nada, me tomé unos días para pensarlo con mi familia y mi mujer ha sido importante en esa decisión", expresó en una entrevista.

Así mismo, el futbolista de Alianza Lima señaló que toma esta nueva decisión como una parte muy importante en su carrera, que si bien es bueno en el fútbol, espera poder llevar con éxito este nuevo proyecto donde contará con el apoyo de la madre de sus últimos dos hijos.

"Lo tomo como una historia nueva para mí, para mi carrera, espero que me salga muy bien. Sé que tengo talento para jugar al fútbol y espero poder llevarlo ahora, que sea interesante y aporte sea mucho con la ayuda de Dios... y que Ana Paula me ayude", agregó.

María Pía emocionada por su nuevo canal

Por su parte, María Pía Copello ha contado emocionada este nuevo proyecto que acaba de lanzar. La conductora de televisión afirma que viene trabajando hace mucho tiempo en este canal de YouTube y está muy ansiosa por llevarlo a cabo, donde tendrá muchas sorpresas más.

"Después de meses trabajando en silencio... ¡por fin puedo decir que el proyecto +QTV ya fue revelado! Vino cargado de sorpresas, caras conocidas, MUCHO amor. Este sueño tomó forma gracias al trabajo incansable de un equipo increíble que lo dio TODO. Gracias de corazón por el apoyo y todos sus mensajes. Lo que viene... uff, lo que viene está increíble", expresó.

De esta manera, María Pía Copello ya ha revelado a los primeros artistas que formarán parte de este canal de YouTube que tiene varios influencers de diferentes temas como el fútbol, música y más. La gran sorpresa fue Paolo Guerrero, quien acaba de dar un paso importante del fútbol al mundo del streaming.