Magaly responde a la carta notarial de Melissa Paredes y aclara: "El 'Gato' la denunció por extorsión y chantaje"

La polémica entre Magaly Medina y Melissa Paredes se reavivó tras la carta notarial que la exreina de belleza envió a la conductora, exigiendo una rectificación sobre comentarios de su relación con Rodrigo Cuba. Lejos de quedarse callada, la 'Urraca' se pronunció en 'Magaly TV, La Firme', aclarando errores y defendiendo su estilo crítico ante la audiencia.

Magaly rectifica pero mantiene su postura

Durante la emisión, Medina admitió que se equivocó al afirmar que Melissa había denunciado a su exesposo por un hecho que ella calificó como "horrible". Sin embargo, la conductora no dudó en contextualizar la situación para que la audiencia entendiera el proceso judicial que ambos protagonistas atravesaron.

"Anoche que le contesté a Melissa Paredes... Ella me ha mandado una carta notarial porque la gente cree que amedrentando los periodistas, uno va a callarse la boca y sí, lo que pasa es que ayer en medio de mi contestación dije que ella demandó al papá de su hija por una cosa horrible y no fue así, es cierto", declaró Medina.a es que ayer en medio de mi contestación dije que ella demandó al papá de su hija por una cosa horrible y no fue así, es cierto", afirmó.

La figura televisiva explicó que Melissa amenazó con denunciar a Rodrigo Cuba, pero la acción legal fue interpuesta finalmente por el futbolista, quien acusó a su expareja de extorsión y chantaje. Esto llevó a que un juzgado de familia determinara que ninguno de los padres era apto para estar con la menor en ese momento.

"Ella amenazó al papá de su hija con denunciar, pero al final el Gato Cuba la denunció a ella por extorsión y chantaje... Esto acabó con que un juzgado de familia determinó que ninguno de los padres eran aptos en esos momentos de estar con la menor".

Sin embargo, la conductora subrayó que, pese a la rectificación, no permitirá que cartas notariales o presiones externas condicionen su labor periodística.

"La gente cree que porque te mandan una carta notarial uno se va a asustar, pero no es así. Eso no funciona conmigo", sostuvo sin variar su tono crítico.

Rodrigo Cuba y Melissa Paredes respaldan la privacidad de su hija

Ante el revuelo generado, Rodrigo Cuba emitió un comunicado a través de su cuenta oficial de Instagram donde reafirmó la importancia de proteger la integridad de su hija frente a los medios.

"Como padres de M.C.P., expresamos de manera conjunta nuestro rechazo absoluto a cualquier difusión, reproducción o comentario público de audios, imágenes o documentos relacionados con procesos judiciales que involucren hechos vinculados a nuestra hija".

El mensaje también pidió que la menor no sea arrastrados a controversias mediáticas que deben ser manejadas únicamente por los adultos involucrados. Melissa Paredes respaldó el mensaje desde sus redes, subrayando la posición conjunta.

"Nuestra prioridad es y será proteger su integridad, su privacidad y bienestar emocional. Nuestra hija no debe ser materia de debate o contenido mediático", expresó el deportista.

Sin embargo lo que llamó la atención es que, Melissa respaldó públicamente el comunicado, dejando en claro la postura conjunta sobre la protección de su hija. Además, añadió un mensaje directo hacia Magaly:

"Y si bien es cierto, señora Magaly, que se ha rectificado, será mi abogado quien evaluará las acciones legales que se tomarán debido a que usted continúa pronunciándose en relación con mi menor sobre procesos archivados de años atrás".

Comunicado conjunto de Rodrigo Cuba y Melissa Paredes.

La polémica muestra la delicadeza de tratar casos mediáticos que involucran a menores, donde equilibrar libertad de prensa y protección infantil es crucial. Aunque Magaly Medina reconoció un error, la disputa legal y mediática con Melissa Paredes continúa, dejando claro que la protección de la hija de ambos sigue siendo la prioridad frente a la exposición pública.