Janet Barboza y el exabrupto que generó con psicóloga en pleno programa en vivo

En la reciente edición del famoso programa 'América Hoy', los conductores decidieron analizar el polémico y viral video donde Samahara Lobatón enfrenta a Bryan Torres tras descubrir un material comprometedor en el celular del cantante.

La reacción de la joven mamá y también influencer generó un intenso debate no solo en redes sociales, sino también en el set del mencionado espacio televisivo, especialmente luego de que se conociera que la hija de Melissa Klug habría agredido al cantante en medio de la confrontación.

Janet Barboza cuestionó la reacción de Samahara Lobatón

Durante la conversación, Janet Barboza criticó el comportamiento de Samahara Lobatón, pero también comentó, en un tono que generó controversia, cómo habría reaccionado ella si le hubiera tocad vivir dicha situación.

"Debe haber estado muy tensa, lo despierta despacito. Yo le habría metido un lapazo si encuentro un video privado... Además, tenemos a un hombre que jura por sus hijos que ese video es antiguo", señaló la mediática conductora de TV.

Rápidamente, las palabras de Janet Barboza desencadenaron una respuesta inmediata de la especialista que se encontraba como invitada el set.

Janet Barboza: el consejo que recibió por parte de la psicóloga

La psicóloga Rebeca Podestá intervino en la conversación para recalcar que ningún acto de violencia puede ser validado, sin importar la situación emocional de la persona que reacciona.

"Ella puede estar con el corazón destrozado, pero eso no justifica si ella o cualquier persona ejerce violencia. Un hombre o una mujer pueden tener ganas de meter un lapo, pero eso no justifica la agresión", explicó con firmeza la invitada.

Las palabras de Podestá incomodaron visiblemente a Janet Barboza, quien se defendió argumentando que sus comentarios representaban una reacción y pensamiento personal.

Janet Barboza no tomó nada bien consejo de psicóloga

"Son reacciones personales, doctora, cada uno reacciona", respondió la conductora. Por ello, la psicóloga reiteró su posición y su punto de vista: "La violencia no está permitida".

Janet Barboza se molestó con invitada

Ante esta situación, Janet Barboza decidió ponerle punto final a este intercambio de ideas en plena transmisión en vivo: "Usted tiene su posición y yo la mía, yo quiero que respete mi posición", sentenció la conductora del programa con evidente rostro de incomodidad.

En resumen, la experimentada conductora de TV compartió su modo de pensar por lo sucedido entre Samahara Lobatón y Bryan Torres. Más allá de la opinión de una experta en el tema, dejó en claro su forma de pensar si le tocaba vivir una situación así.