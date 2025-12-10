¿Samahara podría ir a la cárcel por exponer video de Bryan? Abogada revela: "De 2 a 4 años de prisión"

La polémica entre Samahara Lobatón y Bryan Torres podría llegar a los tribunales. Luego de que la hija de Melissa Klug mostrara en televisión un video donde descubre una supuesta infidelidad del salsero, la abogada Rosario Sacieta advirtió que esta acción podría ser un delito penal.

Bryan Torres podría denunciar a Samahara Lobatón

Después de que Samahara Lobatón mostrara en televisión un video donde se ve a Bryan Torres en una supuesta infidelidad, la abogada Rosario Sasieta fue consultada al respecto. En el programa "América Hoy", Janet Barboza le preguntó a la abogada si Bryan podría tomar acciones legales contra Samahara por haber difundido esas imágenes.

"¿Si el video es antiguo, este juega en contra, doctora Sasieta? Porque él dice que fue perdonado, que es un video pasado", consultó Janet.

La especialista respondió sin rodeos y sorprendió a todos en el set. La respuesta generó sorpresa entre los conductores, ya que la abogada dejó claro que, más allá del contenido del video, su difusión sin consentimiento podría tener consecuencias penales.

"Me van a matar por lo que voy a decir. Pero así como ustedes se sorprendieron la vez pasada de que no había infidelidad entre convivientes, es mi obligación decir que aquí, en ese video, si tú lo divulgas, es un delito. Se llama violación a la intimidad, de dos a cuatro años de prisión", explicó Rosario Sasieta.

La letrada señaló que, según la ley, incluso si el video fue grabado tiempo atrás, divulgarlo sin permiso sigue siendo ilegal. Sasieta también explicó que cualquier persona puede denunciar si fue grabada dentro de un espacio privado sin su consentimiento, especialmente si se trata del dormitorio.

"Cualquier persona que es filmada dentro de su dormitorio o el dormitorio que cohabitan puede denunciar a la otra si no tuvo consentimiento. Por ejemplo, si los dos acuerdan poner una cámara en el cuarto del niño, está bien. Pero si el otro no lo sabe y lo han visto en calzoncillos o en cualquier forma, eso es violación a la intimidad", recalcó la abogada.

La especialista enfatizó que este tipo de casos pueden ser denunciados y que la sanción no depende del vínculo sentimental entre las partes, sino del hecho de vulnerar el derecho a la privacidad. Esto significa que, si Bryan demuestra que no autorizó la grabación o difusión del video, podría iniciar un proceso legal contra Samahara Lobatón.

Revisar el celular tampoco es prueba válida

Durante la conversación, Janet Barboza también preguntó si revisar el teléfono de la pareja es válido como prueba en un juicio. La doctora Sasieta fue clara al decir que no. Además, explicó que solo las conversaciones entre las partes involucradas pueden usarse como evidencia.

"Si tú crees que eso que has descubierto en el teléfono que no es tuyo te puede servir ante una corte, te voy a decir que no. No sirve. No es una prueba, porque está conseguida ilegalmente", señaló. "Si yo agarro el teléfono de otra persona y empiezo a buscarle videos o mensajes, eso no lo puedo poner como prueba", añadió.

En conclusión, la disputa entre Samahara Lobatón y Bryan Torres podría tomar un giro legal tras la advertencia de la abogada Rosario Sasieta, quien explicó que difundir videos privados sin consentimiento constituye un delito. Aunque el cantante no ha confirmado si procederá con una denuncia, el caso abre un nuevo capítulo en su mediática relación y deja en evidencia los riesgos de exponer situaciones en medios.