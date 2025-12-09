Samahara Lobatón reveló detalles de lo que había en el celular de Bryan: "No estaba enterada de lo que vi"

La entrevista que Samahara Lobatón ofreció a Magaly Medina expuso el duro momento emocional que todavía intenta procesar. Aunque ya era evidente que su relación con Bryan Torres atravesaba una crisis severa, la joven decidió explicar qué ocurrió realmente después de revisar el celular del cantante. Su confesión mostró un quiebre más profundo de lo que muchos imaginaban.

Samahara revela detalles inéditos de lo que encontró en el celular de Bryan

Desde el inicio, Samahara dejó claro que lo que encontró no fue un malentendido ni un problema menor. Lo describió como un golpe emocional que removió heridas que creía sanadas. Ante la duda sobre si el contenido hallado era reciente, respondió con una sinceridad que reflejó su desconcierto.

"Hoy en día no lo sé, no puedo decir: 'Sí, es de ahorita'. Tenía una fecha cercana, pero con sus explicaciones podría tener el beneficio de la duda. Aun así, no siendo actual, es algo muy fuerte".

Su postura fue tajante: incluso si el material no correspondía a los últimos días, el impacto fue devastador. Aseguró que descubrió información que desconocía por completo y que superaba lo que había salido a la luz tiempo atrás.

"No me apresuré. Sí, lo perdoné, pero no tenía conocimiento de todo lo nuevo que he visto. Hay cosas que he visto que no era todo lo que salió en ese momento", explicó con visible cansancio.

Mientras avanzaba en su relato, la joven recalcó que su molestia no solo surgió por el contenido, sino por la ausencia total de explicaciones por parte de Bryan.

"¿Cómo puedes decir que te perdoné, si no estaba enterada de lo que vi? (...) lo que yo reclamo en ese momento es una explicación y hasta ahora no la recibo y fue una excusa para deshacer a su familia", dijo con firmeza.

Samahara marca su límite y cuestiona la actitud de Bryan

Samahara afirmó que el perdón no podía existir sin una verdad clara, y Bryan, según su versión, nunca quiso dársela. Detalló que él evadió cualquier tipo de respuesta concreta y se limitó a palabras ambiguas que no resolvían nada.

"Él no daba respuesta a lo que había visto (...) decía que no era de este año. Esa no es una respuesta. Yo le pregunté por qué lo guardaba", recordó.

Para la joven, la mayor herida fue la indiferencia que percibía en el cantante. Consideraba inaceptable que ese tipo de contenido se mantuviera almacenado en un teléfono si no existía un motivo o un vínculo que él no quería admitir. Esa sospecha profundizó su dolor.

El público ya conocía el video captado días antes, donde se veía a Samahara enfrentando a Bryan en plena calle, entre lágrimas y frustración. Durante la entrevista, Magaly Medina le preguntó si esa escena había surgido tras lo que encontró en el celular. Samahara confirmó que sí. Aquella reacción fue el reflejo de una traición que, según dijo, no tenía forma de repararse.

A lo largo de la conversación, la hija de Melissa Klug se mostró abatida, pero firme. No buscó dramatizar ni suavizar lo ocurrido; por el contrario, habló desde su vivencia más cruda.

"Hay un montón de cosas que no están resueltas en mi cabeza, es suficiente lo que he visto", expresó antes de cerrar la entrevista.

El testimonio de Samahara Lobatón dejó claro que su relación con Bryan Torres llegó a un punto sin retorno. Más allá del contenido hallado en el celular, lo que marcó su decisión fue la falta de sinceridad y la ausencia de respuestas.