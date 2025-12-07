Melissa Klug envía mensaje a Samahara Lobatón tras ruptura con Bryan Torres: "Nunca te voy a soltar la mano"

La separación entre Samahara Lobatón y Bryan Torres volvió al centro de la conversación pública tras la difusión, en 'Esta Noche', de un video donde ella lo enfrenta por una presunta infidelidad. En medio de la polémica, Melissa Klug intervino con un mensaje directo y emotivo para su hija, quien atraviesa un momento difícil.

Melissa Klug le expresa su apoyo a Samahara

Después de que Samahara relatara en televisión cómo descubrió "fuertes cosas" en el celular de Bryan Torres, y cómo esto la llevó a alejarse definitivamente del cantante, Melissa Klug tomó la palabra para recordarle a su hija que no se encuentra sola. La empresaria remarcó que siempre buscó su bienestar, aun cuando ambas protagonizaron episodios tensos en el pasado.

"Samahara, hija mía, sabes que te amo con todo mi corazón. Así hayamos tenido mil problemas y diferencias, sabes que desde el fondo de mi corazón, siempre quise lo mejor para ti. Que no repitieras patrones que yo viví", expresó.

Además, Melissa añadió que nunca quiso ver a su hija atravesando situaciones similares a las que ella vivió en el pasado y que en todo momento buscó protegerla.

"Todo lo que te decía era por amor, porque quería que tu camino fuera más ligero y más feliz que el mío... Hoy más que nunca, quiero para ti un futuro lleno de amor, de paz y tranquilidad. Nunca te voy a soltar la mano", aseguró.

Por su parte, Samahara, reconoció que su madre nunca estuvo conforme con su relación con Bryan Torres.

"No es que ella se llevara mal con él, ella no quería que esté con él. Las mamás siempre saben", comentó, confirmando que Melissa ya había expresado reservas sobre la relación.

El video que Samahara presentó y que reactivó el escándalo

La controversia estalló luego de que Samahara Lobatón mostrara públicamente un video captado por las cámaras de seguridad de la casa que compartía con Bryan Torres. En las imágenes, se aprecia a la influencer revisando el teléfono del cantante. Tras varios minutos, se dirige a la habitación donde él descansaba y lo enfrenta con una serie de preguntas directas:

"¿Quién es ella?" y "¿Por qué me has hecho esto?".

El músico intenta recuperar su celular mientras insiste en negar cualquier falta. En medio de la tensión, Samahara sostiene que él habría eliminado conversaciones con varias mujeres, mencionando nombres y detalles encontrados en la carpeta de "ocultos" del iPhone. Ella asegura que el contenido era comprometedor y que, pese a haberlo perdonado antes, la situación la sobrepasó.

Bryan, por su parte, se mantenía en la misma postura: "Te lo juro por mis hijos que ni siquiera sé", repite mientras intenta defenderse. Este material televisado se convirtió en uno de los puntos más comentados del programa, al exponer una escena privada que ahora forma parte de un capítulo más en la ya mediática ruptura de la pareja.

El video revelado por Samahara y el mensaje de Melissa Klug profundizaron la discusión pública sobre la relación que la influencer mantuvo con Bryan Torres. Mientras Samahara decidió cortar por completo el vínculo tras lo sucedido, su madre volvió a fortalecer su apoyo y a recordarle que no permitirá que repita errores del pasado.