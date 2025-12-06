Greg Michel, exchico reality, se vio envuelto en pelea durante concierto de Anuel AA en Lima

El exchico reality Greg Michel dio de qué hablar tras ser captado en medio de una fuerte pelea durante el concierto de Anuel AA, realizado en la Arena Monumental de Ate. El hecho fue difundido por el conocido tiktoker Ric La Torre, quien compartió imágenes del momento en sus redes sociales.

Greg Michel fue captado en enfrentamiento en concierto de Anuel AA

El exchico reality Greg Michel vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez, no por una discusión o expareja, sino por verse envuelto, según un video viral, una fuerte pelea durante el concierto de Anuel AA en Lima. Las imágenes fueron compartidas por el tiktoker Ric La Torre, quien dejó en evidencia el tenso momento que se vivió en la Arena Monumental de Ate.

En el clip se aprecia a Greg alterado y rodeado por el público, mientras el personal de seguridad intenta calmar la situación. Todo esto ocurrió mientras los asistentes esperaban que Anuel saliera al escenario, ya que el show empezó con varias horas de retraso.

Según personas que estuvieron en el evento, Greg Michel habría discutido con un grupo que estaba cerca de su box privado. Lo que empezó como un intercambio de palabras subió de tono hasta llegar a los empujones y puñetes.

El video difundido no muestra cómo empezó todo, pero sí deja ver que el exmodelo estaba muy molesto. De inmediato, varios agentes de seguridad intervinieron para separarlo y evitar que la situación pase a mayores.

Greg Michel sí estuvo en el concierto

A través de sus redes sociales, el mismo Greg confirmó que sí estuvo en el concierto de Anuel AA. En sus historias de Instagram compartió imágenes desde el lugar, pero no se ha pronunciado sobre el enfrentamiento que se hizo viral.

Greg Michel en concierto de Anuel AA. (Instagram)

Hasta el momento, Greg Michel no ha brindado una versión oficial de lo sucedido. El silencio del exchico reality que compitió en el recordado "Combate" ha generado más dudas entre los usuarios, quienes se dividieron en opiniones: algunos aseguran que él provocó el problema, mientras otros creen que solo se defendió ante una agresión.

Cabe señalar que el evento de Anuel AA prometía ser una de las noches más esperadas del año, pero terminó lleno de críticas. El cantante puertorriqueño debía subir al escenario a las 10:30 p.m., pero recién lo hizo a las 3 de la mañana, lo que provocó malestar y descontrol entre los fans.

El público, cansado de esperar, expresó su incomodidad en redes sociales. El mismo lugar habría creado el ambiente perfecto para que se desate la pelea donde Greg terminó involucrado.

En conclusión, Greg Michel vuelve a estar bajo la mirada pública tras protagonizar un nuevo escándalo, esta vez en pleno concierto de Anuel AA. Aunque el exmodelo confirmó su presencia en el evento, aún no ha explicado lo ocurrido en el video viral que lo muestra en medio de una pelea. Mientras las redes siguen debatiendo su responsabilidad en el altercado, el silencio del exchico reality solo alimenta los rumores.