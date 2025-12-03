Evelyn Vela contra su hermana tras retractarse de la agresión que sufrió por su pareja: "Es un caso perdido"

Evelyn Vela es una empresaria que fue amiga cercana de Melissa Klug antes de que separaran definitivamente. Ahora, la artista se pronunció luego de que su hermana Emma decidiera dar un paso atrás a la denuncia que puso a su esposo por agresión física.

No apoyará más a su hermana tras agresión

Hace unos meses, Emma Mejía apareció en televisión mostrando la agresión física que recibió de su esposo. En aquel momento, reveló que tenía un coágulo en la cabeza a consecuencia de los golpes del cantante Carlos López. Tiempo después, Mejía decidió dar marcha atrás y continuar con su relación amorosa.

Esto no habría sido nada del agrado de Evelyn Vela, ya que fue consultada sobre lo sucedido en el programa 'Amor y Fuego', donde señaló que no se meterá más en el asunto de su hermana.

"Ese tema olvídate, ese tema es un caso perdido. Ese tema nada. Más bien yo quiero agradecer a toda la prensa que me apoyó, si a ella le gusta que la gomeen, que la sigan gomeando", expresó.

En un podcast, Evelyn Vela reveló que es una mujer que trabaja mucho y no se deja pisar por nadie. En ese mismo discurso no dudó en arremeter contra su hermana por seguir con su agresor, a pesar de las advertencias y el apoyo que recibió para que ponga la denuncia.

"Yo soy una mujer empoderada, luchadora, que no se deja pisar los talones por nadie y para mí, es una chica descerebrada, discúlpenme, pero una mujer que ha manejado una provincia, que ha defendido a la mujer, quedó en nada", añadió Evelyn.

Rodrigo apoya a Evelyn Vela

Ante esta situación, los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre expresaron su apoyo al pensamiento de la examiga de Melissa Klug. Señalando que no se puede ayudar a alguien que no quiere.

"Estamos contigo, si tú ayudas con la exposición, denuncias públicamente y te solidarizas con tu hermana, y ella vuelve con el maltratador, agresor. Hay momentos que la familia no puedes hacer nada, hay gente que no se deja ayudar... tenemos que verla como personas enfermas consumidas en una relación tóxica", comentaron los conductores de tv.

De esta manera, Evelyn Vela arremetió contra su hermana Emma Mejía por arrepentirse de denunciar a su esposo por agresión física y señaló que no volverá apoyarla en un futuro, debido a que sería aparentemente un caso perdido para ella.