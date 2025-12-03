Samahara Lobatón dedica mensaje a su hijo tras separarse de Bryan Torres: "El hombre de mi vida"

Al inicio de la semana, Samahara Lobatón sorprendió al anunciar su separación de Bryan Torres, tras celebrar el cumpleaños de la influencer y de su hija de un año. Ahora, la hija de Melissa Klug celebra los dos meses de su hijo con un sentido mensaje.

Samahara comparte mensaje a su hijo

A través de su cuenta de Instagram, Samahara Lobatón dejó las indirectas atrás hacia Bryan Torres para celebrar el cumpleaños de su hijo de dos meses. Como se recuerda, la joven influencer dio a luz en Estados Unidos y hace un mes llegó al Perú, pero no habría estado bien en su relación.

Aún así, la hija de Klug expresó que el día que nació su hijo descubrió lo fuerte que podía llegar a ser. Además, señaló que aquel día conoció al hombre de su vida y son unos guerreros por todo lo que han pasado.

"Mi bebé hoy cumple 2 meses de su hermosa vida. El 3 de octubre, el día que descubrí que tan fuerte podía ser. Aquí descubrí que conocí al hombre de mi vida y que realmente tú y yo somos unos guerreros. Dos meses mi chino lindo", expresó la joven influencer en sus redes sociales.

Historias de Samahara Lobatón

Están conciliando como padres

Hace unos días, Samahara Lobatón y Bryan Torres han anunciado el fin de su relación amorosa. Aunque no se ha dejado claro cuál sería el verdadero motivo de su separación, ambos acudieron inmediatamente a una conciliación para llegar a un acuerdo para su hija de un año y su hijo de dos meses.

El abogado Wilmer Arica, que representa a ambos padres detalló que los acuerdos alcanzados y formalizados ante notaría se han realizado en las últimas horas y no días previos. Asimismo, recalcó que, la tenencia de los menores quedó a cargo de Samahara Lobatón, según confirmó Arica.

"Los acuerdos que se han llegado es la tenencia, que ha sido otorgada a la madre, la señora Samahara, una tenencia exclusiva, un régimen de visitas y una pensión de alimentos a favor de los menores. Los tres puntos han quedado establecidos en un acta notarial", precisó.

De esta manera, Samahara Lobatón tendría la tenencia de sus dos hijos que tiene con el cantante Bryan Torres. Hoy, su último hijo juntos cumple apenas dos meses de nacido y la influencer decidió compartió un sentido mensaje donde deja en claro que cuando dio a luz conoció al único hombre de su vida.