Rebeca Escribens anuncia que reemplazará a María Pía Copello en MQM: "Emocionada y triste a la vez"

¡Sorpresa total en América Televisión! Rebeca Escribens anunció un cambio inesperado en su carrera: la querida conductora de "América Espectáculos" dejará el programa después de 10 años al frente. El canal confirmó oficialmente que Rebeca asumirá un nuevo reto en el 2026 como conductora de "Mande Quien Mande", en reemplazo de María Pía Copello

Rebeca Escribens conducirá MQM en reemplazo de María Pía

La carismática Rebeca Escribens se prepara para asumir la conducción del programa "Mande Quien Mande" (MQM) en reemplazo de María Pía Copello, marcando un nuevo capítulo en América Televisión. La noticia se dio a conocer durante el evento "Conexión 2026", donde el canal presentó sus grandes apuestas para el próximo año.

Con su habitual sinceridad, Rebeca no pudo ocultar su emoción ni su nostalgia al despedirse del espacio que la acompañó durante una década. La conductora se mostró conmovida y aseguró que este cambio marca uno de los pasos más importantes en su trayectoria televisiva.

"Me habían pedido que me calle, dejo América Espectáculos para migrar a MQM. Contenta, pero emocionada y triste a la vez porque dejo a mi Lucho después de 10 años", expresó la conductora frente a los medios.

La presentadora explicó que su decisión fue difícil, especialmente por el fuerte vínculo que tiene con su productor, Luchito, con quien ha compartido muchos momentos en televisión. Rebeca confesó que dejar a su compañero de tantos años fue la parte más complicada del proceso.

"MQM es un espacio en donde voy a poder explotar muchas más facetas. Estoy contenta, no asustada, pero sí con pena por Luchito... Esa ha sido la mayor interrogante, lo que más me ha costado, porque entendí que la sinergia entre conductor y productor es básica para el éxito del programa", comentó conmovida.

Nueva etapa en su carrera

Rebeca también agradeció la oportunidad que tuvo en "América Espectáculos", donde logró ganarse el cariño del público con su estilo natural y alegre. Señaló que este espacio fue clave para su crecimiento profesional y le permitió mostrarse tal como es frente a cámaras.

"Recordemos que América Espectáculos es un bloque que está dentro del noticiero principal y que, bendito Dios, me dieron la posibilidad mis jefes de un poquito romper las barreras, romper ese margen protocolar", dijo con una sonrisa.

Además, adelantó que ya tuvo acercamiento con Marco Díaz, productor de "Mande Quien Mande", y se mostró feliz por el ambiente que encontró. Aseguró que siente buena energía en el nuevo equipo y que está entusiasmada por empezar esta nueva etapa con toda la actitud que la caracteriza.

"Es un ser maravilloso, si no lo hubiera conocido antes hubiera sido más difícil mi decisión. Ya he tenido un acercamiento y tiene un corazoncito hermoso. Me gusta trabajar con su equipo, es un equipo humano muy bonito", contó emocionada.

¿Mario Hart y la 'Carlota' aceptan ingreso de Rebeca?

El piloto y ahora conductor Mario Hart celebró la llegada de Rebeca al programa y aseguró que harán una gran dupla frente a las cámaras. Por su parte, la 'Carlota' se mostró sorprendida por la noticia.

"Qué lindo, qué tal sorpresa. Bienvenida, Rebe. Ya hemos compartido algunos programas, yo la conozco hace muchos años, es una tremenda artista y conductora. Las veces que hemos estado juntos hemos congeniado súper bien. Vamos a hacer un lindo trío", dijo Mario. "(Presentaron a tu nueva partner) ¿Qué? ¿La loca? ¿Es en serio o es broma? (No, en serio) No sabía", señaló la 'Carlota' .

Aunque se despide de "Mande Quien Mande", María Pía Copello no dejará la televisión. La popular presentadora reveló que en 2026 estrenará un nuevo programa familiar en el horario nocturno de los sábados, titulado "El Gran Juego", donde promete diversión para todas las edades.

En conclusión, Rebeca Escribens iniciará una nueva etapa en su carrera televisiva al asumir la conducción de "Mande Quien Mande", llevando su carisma y espontaneidad a las tardes de América Televisión. Aunque su salida de "América Espectáculos" marca el fin de una era, la conductora demostró estar lista para nuevos desafíos.