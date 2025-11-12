Mario Hart explota por especulaciones sobre su familia: "Llegaron a decir que me alejaba de mis hijos"

Mario Hart rompió su silencio tras los rumores de una supuesta crisis con Korina Rivadeneira. Mientras el piloto viajó a Brasil para asistir a un evento de Fórmula 1, la modelo se trasladó a Venezuela por asuntos personales. La distancia entre ambos desató especulaciones sobre un posible abandono familiar, situación que provocó el fastidio del exchico reality, quien decidió aclarar los hechos ante la prensa.

Mario Hart se pronuncia tras su viaje a Brasil y el de Korina

En conversación con el programa "Más Espectáculos", Mario Hart mostró su incomodidad por los comentarios y titulares que circularon en redes sociales durante su ausencia. El exintegrante de Combate lamentó que se difundan informaciones falsas sin verificar los hechos y señaló que incluso personas cercanas a él llegaron a preocuparse.

"Es increíble cómo la búsqueda de clics y de generar contenido lleva a ese nivel de inventar cosas para que la gente lea y chismosee. Llegaron a poner titulares como que Korina nos abandonaba y que yo había tomado la decisión de alejarme de mis hijos. Son cosas serias, no todos leen la noticia completa, muchos se quedan con el titular. Tanto así que amigos me escribieron preocupados", declaró.

El piloto también reveló que Korina ya regresó a Lima y que la familia está nuevamente reunida. Según dijo, toda esta situación le resultó agotadora y por eso decidió pronunciarse en sus redes sociales.

"Hoy por hoy estamos todos juntos de nuevo en mi casa. Nada de qué alarmarse ni de qué preocuparse. Pero claro, genera eso... Llegó un momento en el que me harté y me pronuncié, pero bueno, parte de esto", agregó con evidente molestia.

Korina viajó a Venezuela por trámites personales

Durante la entrevista, Mario aclaró que el viaje de Korina no tuvo nada que ver con una crisis matrimonial, sino con gestiones personales que requerían su presencia en su país natal.

"Korina se fue a ver unos documentos y yo me he venido a Brasil a ver la Fórmula 1", explicó el piloto, restando importancia a las especulaciones sobre una supuesta separación.

Por su parte, la modelo compartió a través de sus redes sociales una fotografía en la que mostraba su carnet de identificación venezolano junto a otros documentos, acompañada del mensaje:

"Ahora sí, a lo que vinimos". Además, aprovechó su estadía para mostrar algunos de los desafíos que enfrenta Venezuela, como los cortes de luz y las largas colas en instituciones públicas.

Con sus declaraciones, Mario Hart dejó claro que su familia sigue unida y que los rumores sobre una crisis carecen de fundamento. Tanto él como Korina Rivadeneira optaron por desmentir las versiones que circularon durante sus viajes, enfatizando que sus desplazamientos fueron por motivos personales y laborales.